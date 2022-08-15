Süper Enduro Şampiyonası nefesleri kesti

Türkiye Süper Enduro Şampiyonasının 4'üncü ayak yarışları büyük heyecana sahne oldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlarda sıralama turları yağan yağmur nedeniyle yarışmacıları zorladı. 80 sporcunun katıldığı şampiyonada kıyasıya mücadele yaşanırken dereceye giren sporculara ödülleri verildi.





6 KATEGORİDE YARIŞ

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları Süper EnduroGP Klasman, Enduro Veteran, Enduro Prestij, Enduro Hobi, Enduro Usta ve Enduro Genç kategorilerinde yapıldı. Kayganlaşan zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar motor severlere görsel şölen yaşattı.





"DOĞA, EĞLENCE, SPOR VAR"

Büyük heyecana sahne olan yarışma sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Bugün Kartepe'de doğa, eğlence, spor, aksiyon, kuvvet, nezaket, rekabet var. Güzel olan her şey var. Son 2 yılda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak beşinci organizasyonu gerçekleştirdik. İzmit merkezde yapılan tanıtım çok güzel oldu. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR EMEK VAR"

Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz ise "Bu heyecanlı yarışmanın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada çok ciddi bir emek verilmektedir. Çok zorlu bir yarış yapıldı" şeklinde konuştu.





DERECEYE GİRENLER

Enduro GP

1.Bayram Uysal

2.Aykut Kızıltan

3.Rafet Karakuş



Enduro Veteran

1.Sinan Ordu

2.Mehmet Okuyan

3.Hüseyin Veziroğlu



Enduro Prestij

1.Bayram Uysal

2.Rafet Karakuş

3.Nurdoğan Kuzu





Enduro Hobi

1.Arif Şişman

2.Aykut Kızıltan

3.Osman Karatepe



Enduro Usta

1.Ömer Bulduk

2.Furkan Asan

3.Sezgin Yıldız



Enduro Genç

1.Mustafa Resul Kurtuluş

2.Mehmet Emin Musaoğlu

3.Kenan Kazan