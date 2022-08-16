Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık

Bakan Kasapoğlu, "Sahada pek çok başarı var. Rekor madalyalar var. Ama bununla birlikte Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyon tablosu var. Yani bir yanda madalya olarak en yüksekteyiz. Diğer yanda da en geniş spor branşları açısından çok ama çok başarılı bir tablomuz var. Toplam 238 madalyamız var ve bununla birlikte tabii 93 altın, 81 gümüş, 64 bronz madalyamız var. Ve biliyorsunuz bundan önce Bakü'de düzenlenen oyunlarda 197 madalyamız vardı. Ve oyunlar henüz bitmediği için de 3 kala biz bunu hamdolsun. Hep birlikte aştık. Şu an 238'le onun çok çok önündeyiz." dedi.