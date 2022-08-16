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Giriş Tarihi: 16.8.2022 13:37 Son Güncelleme: 16.8.2022 13:59

Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık

DHA
Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın bitimine 3 gün kala Türk sporcuların başarılarını paylaştı. Bakan Kasapoğlu, “Sahada pek çok başarı var. Rekor madalyalar var. Ama bununla birlikte Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyon tablosu var. Yani bir yanda madalya olarak en yüksekteyiz, diğer yanda en geniş spor branşları açısından çok ama çok başarılı bir tablomuz var. Toplam 238 madalyamız var ve bununla birlikte tabii 93 altın, 81 gümüş, 64 bronz madalyamız var. Tabii 238 madalya aynı zamanda İslami Dayanışma Oyunları tarihinde de Bir ülkenin aldığı en çok madalya sayısı. Yani burada sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik ve özellikle oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olduk.” dedi.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın bitimine 3 gün kala Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunlardaki Türk oyuncuların başarılarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, "Sahada pek çok başarı var. Rekor madalyalar var. Ama bununla birlikte Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyon tablosu var. Yani bir yanda madalya olarak en yüksekteyiz. Diğer yanda da en geniş spor branşları açısından çok ama çok başarılı bir tablomuz var. Toplam 238 madalyamız var ve bununla birlikte tabii 93 altın, 81 gümüş, 64 bronz madalyamız var. Ve biliyorsunuz bundan önce Bakü'de düzenlenen oyunlarda 197 madalyamız vardı. Ve oyunlar henüz bitmediği için de 3 kala biz bunu hamdolsun. Hep birlikte aştık. Şu an 238'le onun çok çok önündeyiz." dedi.

OYUNLAR TARİHİNİN EN ÇOK MADALYA ALAN ÜLKESİ TÜRKİYE

Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii 238 madalya aynı zamanda İslami Dayanışma Oyunları tarihinde de Bir ülkenin aldığı en çok madalya sayısı. Yani burada sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik ve özellikle oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olduk. Ben dün madalya sayılarını incelerken, bizden sonraki 3 ülkeye baktığımızda onların toplam madalya sayısını dahi geçtiğimizi görüyorum. Özellikle altında. hamdolsun bundan sonra bu oyunlar tarihinde her bir ülkemizin rekorumuzu kırmaya çalışacak. Bu da ayrıca bir gurur vesilesi." (DHA)

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Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık
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