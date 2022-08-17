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Giriş Tarihi: 17.8.2022 22:00

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde 3 madalya daha!

AA
5. İslami Dayanışma Oyunları’nda eskrimde 3 madalya daha!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde Türk sporcular, son gün 3 madalya daha kazandı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen eskrim müsabakalarında milli sporcular 2 altın, 1 gümüş madalyayla günü tamamladı.

Kadınlar flöre takım finalinde Alisa İsbir, İrem Karamete Baldini, Firuze Ayşen Güneş ve Almila Birçe Durukan'dan oluşan milli takım altın madalyaya uzandı.

Kadınlar epe takım finalinde ise Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Damlanur Sönmüş ve Lal Erman'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, altın madalya elde etti.

Erkekler kılıç takım finalinde ise Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan oluşan milli takım gümüş madalya kazandı.

Toplam 4 gün süren eskrim müsabakalarında Türkiye, 6'sı altın, 4'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplamda 13 madalya aldı.

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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde 3 madalya daha!
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