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Giriş Tarihi: 17.8.2022 16:15

Corendon Alanyaspor U15 Takımı Rusya’da turnuvaya katılacak

MEHMET AL MEHMET AL
Corendon Alanyaspor U15 Takımı Rusya’da turnuvaya katılacak

Türkiye Spor Toto Süper Ligde mücadele eden Corendon Alanyaspor'un U15 Takımı, Rusya'nın başkenti Moskova'da UTLC Cup 2022 Uluslararası Futbol Turnuvası’na katılacak.

Corendon Alanyaspor'un U15 Takımı, Moskova'da UTLC Cup 2022 Uluslararası Futbol Turnuvası'na gidiyor.

Türkiye Spor Toto Süper Ligde mücadele eden Corendon Alanyaspor'un U15 Takımı, Rusya'nın başkenti Moskova'da UTLC Cup 2022 Uluslararası Futbol Turnuvası'na katılacak.

Corendon Alanyaspor U15 Takımı, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 2 grup halinde 8 takımın katıldığı UTLC Cup 2022 Uluslararası Futbol Turnuvası'nda mücadele edecek. U15 Takımı, yarın ilk maçında Astana Takımıyla karışı karşıya gelecek.

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Corendon Alanyaspor U15 Takımı Rusya’da turnuvaya katılacak
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