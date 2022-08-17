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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Ümmeti Türkiye’de buluşturduk

Ümmeti Türkiye’de buluşturduk

Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları’nı değerlendirdi: "Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyon tablosu var. 2022 yılının en geniş ve en büyük spor organizasyonu."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde basın toplantısı düzenledi. Kasapoğlu, Müslüman dünyayı en yüksek katılımla bir araya getiren bir çalışmaya imza atmanın da gururunu yaşadıklarını belirtip şu ifadeleri kullandı:
"Müslüman dünyayı, ümmeti bir araya getiren bir etkinlik hamdolsun yine Türkiyemize ve Türkiye'nin bu anlamdaki sembol şehri Konya'ya nasip oldu. 2022 yılının en geniş, en büyük spor organizasyonu. Türk spor tarihinin en başarılı çoklu branş organizasyon tablosu var. Yani bir yanda madalya olarak en yüksekteyiz. Diğer yanda da oyunların henüz bitmemesine rağmen çok ama çok başarılı bir tablomuz var."

JUDODA MADALYA YAĞMURU VAR!
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judoda sporcularımız güne damga vurdu. Kadınlarda Nurcan Yılmaz 78 kiloda, Mihael Zgank erkekler 90 kiloda, Vedat Albayrak da erkekler 90 kiloda altın madalyaya ulaşarak bayrağımızı göndere çektirdi.

MENZİL OKÇULUKTA KÜRSÜ BİZİM
Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Limitsiz Menzil kategorisinde kürsüyü kimseye bırakmadık. Fatma Ayvacı 426.46 metre ile altın, Şebnem Saliha Çakıroğlu 425.99 metre ile gümüş, Nagihan Tunç 416.83 metre ile bronz madalya kazandı.

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Ümmeti Türkiye’de buluşturduk
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