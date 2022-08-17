Ümmeti Türkiye’de buluşturduk

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde basın toplantısı düzenledi.da gururunu yaşadıklarını belirtip şu ifadeleri kullandı:"Müslüman dünyayı, ümmeti bir araya getiren bir etkinlik hamdolsun yine Türkiyemize ve Türkiye'nin bu anlamdaki sembol şehri Konya'ya nasip oldu. 2022 yılının en geniş, en büyük spor organizasyonu.Diğer yanda da oyunların henüz bitmemesine rağmen çok ama çok başarılı bir tablomuz var."5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judoda sporcularımız güne damga vurdu. Kadınlarda Nurcan Yılmaz 78 kiloda, Mihael Zgank erkekler 90 kiloda, Vedat Albayrak da erkekler 90 kiloda altın madalyaya ulaşarak bayrağımızı göndere çektirdi.Geleneksel Türk Okçuluğu Kadınlar Limitsiz Menzil kategorisinde kürsüyü kimseye bırakmadık. Fatma Ayvacı 426.46 metre ile altın, Şebnem Saliha Çakıroğlu 425.99 metre ile gümüş, Nagihan Tunç 416.83 metre ile bronz madalya kazandı.