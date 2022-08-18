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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Tarihi madalya ve rekorlarla yazdık

Tarihi madalya ve rekorlarla yazdık
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcuların büyük başarı gösterdiğini söyleyerek "Türkiye hem ev sahibi olarak bu organizasyonda tarih yazdı hem de sporcularımız kazandıkları madalyalarla pek çok uluslararası organizasyonun üstünde rekorlarla ayrı bir tarihe geçti. Türkiye, vizyonuyla, ortaya koyduğu değerleriyle bir marka ülke. Sporda da bu çabamızı yukarıya taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

OKÇULUKTA 12'DEN VURDUK
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda makaralı yay kadın ve klasik yay kadın takımımız altın madalya aldı. Klasik yay erkek de altını kaparken, klasik yay karışıkta gümüş kazandık.

KICK BOKSTA TAM GAZ DEVAM
Kick boksta 5 altın, 1 gümüş geldi. Kadınlarda 56 kiloda Feyzanur Azizoğlu altın madalya elde etti. Erkeklerde de 54 kiloda Bilal Duran, 60 kiloda Ali Ataberk, 71 kiloda Aydın Aslan ile 67 kiloda Muhammed Gülle altın madalya aldı

JUDODA 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ ALDIK
Judo Kadın Milli Takımımız, Kamerun'u mağlup ederek altın alınken, Erkek Milli Takımımız da finalde Azerbaycan'a yenilerek gümüş elde etti.

YÜZMEDE SON GÜN 11 MADALYA
Yüzme branşında da madalyaları topladık ve son gün 5 altın, 4 gümüş, 2 bronz aldık. Kadınlar 50 metre serbestte İlknur Nihan Çakıcı, 100 metre kelebekte Deniz Ertan, 200 metre kurbağalamada Viktoria Zeynep, 400 metrede Merve Tuncel ile 4x100 metre karışık bayrakta Milli Takım altın madalyaya uzandı.

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Tarihi madalya ve rekorlarla yazdık
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