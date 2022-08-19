Kardeşlik kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları dün sona erdi. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye adınamücadele eden 461sporcumuz oyunlarboyunca 341 madalyakazanarak ilk sırayıaldı ve oyunlar tarihinegeçti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi: "Türkiye'mizde Mevlana'nın bu hoşgörü ikliminde binlerce kardeşimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu buluşmanın asla kaybedeni olmadı. Keyif dolu,mücadele dolu müsabakalardansonra kazanankardeşlik oldu, kazananbirlik oldu, kazananberaberlik oldu. Elbette 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunu gerçekleştirdik. Bundan sonra birliğimizi, beraberliğimizi daha yukarı noktalara taşıyacağız."