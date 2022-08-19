Kardeşlik kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları dün sona erdi. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyondaGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi: "Türkiye'mizde Mevlana'nın bu hoşgörü ikliminde binlerce kardeşimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu buluşmanın asla kaybedeni olmadı.Elbette 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunu gerçekleştirdik. Bundan sonra birliğimizi, beraberliğimizi daha yukarı noktalara taşıyacağız."