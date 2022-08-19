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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Kardeşlik kazandı

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Kardeşlik kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları dün sona erdi. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye adına mücadele eden 461 sporcumuz oyunlar boyunca 341 madalya kazanarak ilk sırayı aldı ve oyunlar tarihine geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi: "Türkiye'mizde Mevlana'nın bu hoşgörü ikliminde binlerce kardeşimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu buluşmanın asla kaybedeni olmadı. Keyif dolu, mücadele dolu müsabakalardan sonra kazanan kardeşlik oldu, kazanan birlik oldu, kazanan beraberlik oldu. Elbette 2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunu gerçekleştirdik. Bundan sonra birliğimizi, beraberliğimizi daha yukarı noktalara taşıyacağız."

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