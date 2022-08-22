Boğaz’da yüzme şöleni

4. Boğaziçi Samsung Kıtalararası Yüzme Yarışı, dün büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Asya'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6.5 kilometrelik zorlu parkuru kadınlar genel klasmanda, erkekler genel klasmanda isesüresiyle birinci olarak tamamladı. 5 kıtadan 1243 yerli, 1198 yabancı, 700'ü kadın 1741'i erkek olmak üzere toplam 2 bin 441 yüzücü, Asya'dan Avrupa'ya yüzerekunvanı kazandı.Yarışın startı öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye tüm illeriyle, tüm bölgeleriyle bir spor markası, spor turizmi destinasyonu" derken dev organizasyonların da devam edeceğini açıkladı.