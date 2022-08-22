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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Boğaz’da yüzme şöleni

Boğaz’da yüzme şöleni
34. Boğaziçi Samsung Kıtalararası Yüzme Yarışı, dün büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Asya'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6.5 kilometrelik zorlu parkuru kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 48 dakika 14 saniye, erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç 48 dakika 13 saniye süresiyle birinci olarak tamamladı. 5 kıtadan 1243 yerli, 1198 yabancı, 700'ü kadın 1741'i erkek olmak üzere toplam 2 bin 441 yüzücü, Asya'dan Avrupa'ya yüzerek "Kıtalararası Yüzücü" unvanı kazandı.

STARTI KASAPOĞLU VERDİ
Yarışın startı öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye tüm illeriyle, tüm bölgeleriyle bir spor markası, spor turizmi destinasyonu" derken dev organizasyonların da devam edeceğini açıkladı.

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Boğaz’da yüzme şöleni
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