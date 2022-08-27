Haber hattı

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak. Milli mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan organizasyon, Nef Vakfı aracılığıyla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek olacak.Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ferdi mücadelesinde milli sporcu Sinem Oruç, altın madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,Bugün Ecem Baysuğ, Elif Başkut, Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkacak.SporToto 1. Lig'in 3. haftasının açılış maçında Eyüpspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin 6. dakikasında konuk takımile öne geçerken, 9'daeşitliği yakaladı. 57'de66'da daağları sarsıp eflatun-sarılılara 3-1'lik üstünlüğü getirdi. Yeni Malatya 90+5'teile bir kez daha gol bulsa da kazanan değişmedi. Eyüpspor puanını 7'ye yükseltirken, sarı-siyahlılar 1 puanda kaldı.Red Bull sporcusu milli voleybolcu Hande Baladın için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyununda yarış başladı.Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan oyunun ilk haftasında alınan en yüksek puanınolduğu da kaydedildi.