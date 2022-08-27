Haber hattı

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Giriş Tarihi: 27.8.2022

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Büyük Taarruz'un 100. yılı için 'Zafer Ultra Maratonu' koşulacak
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak. Milli mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan organizasyon, Nef Vakfı aracılığıyla şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek olacak. 30 Ağustos'ta Afyon Kocatepe Anıtı'nda başlayacak maraton, 4 Eylül'de İzmir'de sona erecek.

Sinem Oruç judoda dünya şampiyonu
Bosna Hersek'te düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ferdi mücadelesinde milli sporcu Sinem Oruç, altın madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 63 kiloda yarışan Sinem Oruç, Avusturyalı Franziska Schloegl'i yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Bugün Ecem Baysuğ, Elif Başkut, Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkacak.

Eyüpspor doludizgin
Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasının açılış maçında Eyüpspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin 6. dakikasında konuk takım Cengizhan Akgün ile öne geçerken, 9'da Sinan Kurt eşitliği yakaladı. 57'de Luccas Claro, 66'da da Pa Dibba ağları sarsıp eflatun-sarılılara 3-1'lik üstünlüğü getirdi. Yeni Malatya 90+5'te Cengizhan ile bir kez daha gol bulsa da kazanan değişmedi. Eyüpspor puanını 7'ye yükseltirken, sarı-siyahlılar 1 puanda kaldı.

'Hande Gibi Smaçla' oyununda yarış başladı
Red Bull sporcusu milli voleybolcu Hande Baladın için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyununda yarış başladı. Oyunun bir hafta içinde 14 bin kayıtlı kişi tarafından oynandığı bildirildi. Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan oyunun ilk haftasında alınan en yüksek puanın 5,066,576 olduğu da kaydedildi.

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