Minderin şampiyonlarına güç katan destek

Türkiye'yi minderde başarıyla temsil eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'e, Ankara'nın inşaat sektöründeki büyük firmalarından sponsorluk desteği geldi. Başkent Ankara'nın önemli firmalarından inşaat şirketi, "Türk sporuna ve sporcuya destek" kapsamında, Türkiye'nin minderdeki gururu, Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Murat Karaaslan ile Milli Güreşçi Rıza Kayaalp arasında JW Marriott Ankara'da gerçekleşti.

İmza töreninde konuşan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Murat Karaaslan, "Türk sporu için önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna inandığımız, sponsorluk anlaşmamızın imza törenine hoş geldiniz. Bugün defalarca Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış, dünya ikinciliği elde etmiş, örnek bir sporcu olan milli güreşçimiz, aynı zamanda hemşehrim Rıza Kayaalp'i bundan sonraki spor yaşamında önemli bir iş birliğine hep birlikte imza atacağız" dedi.

ADINI ALTIN HARFLERLE KAZIDI

Karaaslan, Milli gururumuz Rıza Kayaalp'in adını dünya spor tarihine altın harflerle yazdığını anımsatarak, "Gamador İnşaat olarak ekonomik alanda ülkemize, insanlarımıza, çalışanlarımıza katkı sağlamak adına yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Değer üreten, ürettiği değeri yatırıma dönüştüren, uluslararası alanda örnek projeler geliştiren bir şirket olma hedefimize adım adım ilerlemekteyiz. Dünya ile birlikte zor bir dönemden geçerken ülkemizde üretim istihdam ve umudun korunması adına bizde büyük önem taşmaktadır. Çalışmalarımızı planlarken, adımlarımızı atarken birlikte büyümek en önemli önceliklerimizdendir. Bu ülkeden kazandıklarımızı yine bu ülkeye yatırmak, ortak değerlerimize destek vermek en büyük motivasyonumuzdur. Rıza Kayaalp Dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış, çok başarılı bir sporcu olmasının yanı sıra kişiliği, çalışkanlığı ve mütevazılığı ile hepimiz için örnek bir insan olma özelliği taşmaktadır" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ BİR UNSUR

Bugün sporun, uluslararası rekabetin de önemli bir unsuru haline geldiğini anımsatan Karaaslan, şöyle konuştu; "Farklı spor alanlarındaki başarılar, ülkelerin uluslararası alanda öne çıkmasına, insanına ve geleceğe yaptığı yatırımın tüm dünyada değer bulmasına katkı sağlamaktadır. Gamador Ailesi olarak şampiyon sporcumuz Rıza Kayaalp ile 2 yıllık ana sponsorluk anlaşmamızı sizlere duyururken, Rıza'nın sadece gelecekteki bireysel başarılarına değil, örnek sporcu olma, örnek insan özelliklerinin de bu ülkede tanıtılmasına destek vermeye, geleceğin sporcularının Rıza'dan daha fazla faydalanmasını sağlamaya, uluslararası arenada yeni Rıza Kayaalpler var olmasını da destek vermeye hedeflediğimizi de vurgulamak isterim."

Karaaslan, sponsorluk anlaşmasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Türk sporunun ekonomik ihtiyaçlarına duyarlı olmak, yetenekli gençlerimizin bu alanlara girme cesaretini artırmak, devletimizin çabalarına imkanlar dahilinde katkı sağlamak, bize göre bu ülkede kazanan tüm şirketlerin görevi olmalıdır. Gamador İnşaat olarak, sadece güreşte değil, farklı branşlarda da destek programlarımızı oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde ülke sporunun ve sporcularının desteklenmesi için sizlerle daha birçok imza töreninde bir araya geleceğiz. Ana sponsorluk sözleşmemizin ülkemize ve tüm spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

EN ANLAMLI İMZA

Daha sonra konuşan Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ise, "Bugün burada spor yaşantım boyunca, attığım imzaların belki de en anlamlısını atacağım. Atacağımız bu imza büyük bir ihtimalle profesyonel güreş kariyerimde attığım son sponsorluk imzam olacaktır. Sponsorluk anlaşmamız 2 yıl boyunca devam edecek, bu süreci inşallah yeni Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları ile taçlandıracağız. Burada inşaat ve gayrimenkul sektörünün güvenilir şirketlerinden biri olan Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrim Murat Karaaslan ve sayın Ertan Üşenmez'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Kayaalp, sponsorluk anlaşmasının bu günlerde büyük önem taşıdığını belirterek, "Dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ortada iken, şirketimizin elini taşın altına koyarak, Türk sporunun ve sporcusunun yanında yer almak benim için büyük bir anlam taşıyor. Ülkemiz adına birçok kez Avrupa şampiyonlukları kazanmış, olimpiyat ikinciliği, üçüncülüğü elde etmiş bir sporcu olarak, kariyerim boyunca ana hedefim örnek bir insan ve sporcu olmaktı. Bu çizgimi bundan sonra da devam ettirmeye gayret edeceğim. Gamador İnşaat ailesi ile hayata bakış açımız tam da burada örtüşüyor. Onlar da benim gibi bu ülkenin toprağından, insanından ve sevgisinden besleniyorlar. Bu ülkede kazandıklarını yine bu ülke için harcıyorlar. Gamador İnşaat ve onun gibi değerli markalarımızın yapmış oldukları bu sponsorluklar, işte bu yüzden çok değerli. Bu birlikteliğin hem Gamador İnşaat ailesi hem de Türk güreş camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Son iki yılımı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacağım" ifadelerine yer verdi.