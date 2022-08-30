Sivaslı Begümnaz dünya ikincisi oldu

60 ülkeden 485 sporcunun katılım sağladığı "Ümitler Dünya Judo Şampiyonasında" Sivaslı sporcu büyük başarı elde etti. Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonada kadınlar 40 kilogram kategorisinde 16 yaşındaki Sivaslı sporcu Begümnaz Doğrulyol Dünya ikincisi olarak memleketi Sivas'a döndü. Doğruyol'u ailesi sevinçle karşıladı.

BU SEFER KENDİMDEN ÇOK EMİNDİM

Mutluyum, uzun zamandır bunun için çalışıyorum ve sonucunu aldım diyen 16 yaşındaki Begümnaz Doğruyol; "Çok güzel. Hocalarıma ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Daha önce kolum kırılmıştı. Onun içinde küçük bir ameliyat oldum. Uzun süredir de platin duruyordu. O çıkarılacak. Çok mutlu oldum, şaşırdım. Ailem bana güvendi. Bu sefer kendimde çok emindim ve başardım" dedi.

VATANA HİZMET ETSİN DİYE BUGÜNLERE GETİRDİK

Dünya ikincisi olmasının tabi öncelikle bir hikayesi var diyen Baba Yasin Doğruyol: "Yaklaşık 10 yıldır sporla uğraşıyor. Son 6 yılı Judo üzerine. Hocalarının sayesinde yükselişe geçti. Son iki yıldır da Milli Takım Sporcusu. Hedefleri zaten olimpiyattı. Şimdilik Dünya ikincisi olabildik. İnşallah bundan sonraki de Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat şampiyonu olmasını bekliyoruz. Vatana hizmet etsin diye bugünlere getirdik. Baba olarak çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

ÇOK GÜÇLÜ BİR KIZIMIZ VAR

Heyecanla gururla onu bekliyoruz diyen anne Sevda Doğruyol: "Bize böyle bir gururu yaşattığı için tabi çok mutluyuz. Bir gün öncesinde kızımla konuştum. 'Anne bu sefer çok iyi olacak' diye cevap verdi bana. Bende dedim ki tamam Begüm bu sefer başaracak. Mutlu olduk heyecanlandım. Çok güçlü bir kızımız var. Kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Daha iyi yerlerde olacağından eminim" dedi.