Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sivaslı Begümnaz dünya ikincisi oldu
Giriş Tarihi: 30.8.2022 20:41

Sivaslı Begümnaz dünya ikincisi oldu

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivaslı Begümnaz dünya ikincisi oldu

Bosna Hersek’te 60 ülkenin katılımıyla yapılan 'Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Sivaslı sporcu Begümnaz Doğrulyol kategorisinde dünya ikincisi olarak memleketi Sivas’a döndü.

60 ülkeden 485 sporcunun katılım sağladığı "Ümitler Dünya Judo Şampiyonasında" Sivaslı sporcu büyük başarı elde etti. Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonada kadınlar 40 kilogram kategorisinde 16 yaşındaki Sivaslı sporcu Begümnaz Doğrulyol Dünya ikincisi olarak memleketi Sivas'a döndü. Doğruyol'u ailesi sevinçle karşıladı.

BU SEFER KENDİMDEN ÇOK EMİNDİM

Mutluyum, uzun zamandır bunun için çalışıyorum ve sonucunu aldım diyen 16 yaşındaki Begümnaz Doğruyol; "Çok güzel. Hocalarıma ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Daha önce kolum kırılmıştı. Onun içinde küçük bir ameliyat oldum. Uzun süredir de platin duruyordu. O çıkarılacak. Çok mutlu oldum, şaşırdım. Ailem bana güvendi. Bu sefer kendimde çok emindim ve başardım" dedi.

VATANA HİZMET ETSİN DİYE BUGÜNLERE GETİRDİK

Dünya ikincisi olmasının tabi öncelikle bir hikayesi var diyen Baba Yasin Doğruyol: "Yaklaşık 10 yıldır sporla uğraşıyor. Son 6 yılı Judo üzerine. Hocalarının sayesinde yükselişe geçti. Son iki yıldır da Milli Takım Sporcusu. Hedefleri zaten olimpiyattı. Şimdilik Dünya ikincisi olabildik. İnşallah bundan sonraki de Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat şampiyonu olmasını bekliyoruz. Vatana hizmet etsin diye bugünlere getirdik. Baba olarak çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

ÇOK GÜÇLÜ BİR KIZIMIZ VAR

Heyecanla gururla onu bekliyoruz diyen anne Sevda Doğruyol: "Bize böyle bir gururu yaşattığı için tabi çok mutluyuz. Bir gün öncesinde kızımla konuştum. 'Anne bu sefer çok iyi olacak' diye cevap verdi bana. Bende dedim ki tamam Begüm bu sefer başaracak. Mutlu olduk heyecanlandım. Çok güçlü bir kızımız var. Kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Daha iyi yerlerde olacağından eminim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

30 Ağustos mesajları ve sözleri: 100. yıla özel en güzel, anlamlı, bayraklı, resimli ve yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları
MasterChef kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlığı da alan mavi takım kaptanı
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 9 kente sarı alarm! Kuvvetli geliyor
30 Ağustos bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı, ücretsiz mi?
Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'yi buldu! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar
YKS ek tercihler başladı mı, ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile YKS 2. tercih tarihi açıklandı mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bugün bankalar açık mı; EFT ve havale yapılır mı? 30 Ağustos Bankalar açık mı, öğlene kadar mı?
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'den Berat Albayrak'a yalı iftirası! Ahlaksız yalanı SABAH çürüttü! İşte gerçekler...
YKS 2. ek tercih dönemi için adaylar geri sayımda! Üniversite YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivaslı Begümnaz dünya ikincisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA