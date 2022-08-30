Türk Devletleri Teşkilatı, Göçebe Oyunları ile tanınmalı

Bu yıl İznik'in ev sahipliği yapacağı Dünya Göçebe Oyunları'na 100 ülkeden üç bin sporcunun katılması bekleniyor. DünyaEtnospor KonfederasyonuBaşkanı Bilal Erdoğan,oyunların Türk DevletleriTeşkilatı'nın bir markasıhaline gelmesini, devamettiği müddetçe de bu teşkilatındünyada tanınmasınahizmet etmesini istediklerinisöyledi. Erdoğan, dünyada farklı ülkelerdeki irtibatlarını üyelik boyutlarına vardırdıklarını, sadece Orta Asya, Müslüman ülkeler, komşu ülkeler değil, Meksika, Arjantin, Moğolistan ve Japonya gibi ülkelere genişlediklerini anlatarak şöyle devam etti: "DünyaGöçebe Oyunları sadecegöçebe kültürler ile ilgiligibi anlaşılıyor amagöçebe artık sadece isimdekaldı. Bu oyunlar dünyanınen büyük gelenekselspor etkinliği. Bu sene biz100 ülkeden 3 bin sporcuhedefliyoruz."