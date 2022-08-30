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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Türk Devletleri Teşkilatı, Göçebe Oyunları ile tanınmalı

Türk Devletleri Teşkilatı, Göçebe Oyunları ile tanınmalı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları’nın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın markası olmasını ve dünyada tanınmasını sağlamasını istediklerini söyledi

Bu yıl İznik'in ev sahipliği yapacağı Dünya Göçebe Oyunları'na 100 ülkeden üç bin sporcunun katılması bekleniyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, oyunların Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir markası haline gelmesini, devam ettiği müddetçe de bu teşkilatın dünyada tanınmasına hizmet etmesini istediklerini söyledi. Erdoğan, dünyada farklı ülkelerdeki irtibatlarını üyelik boyutlarına vardırdıklarını, sadece Orta Asya, Müslüman ülkeler, komşu ülkeler değil, Meksika, Arjantin, Moğolistan ve Japonya gibi ülkelere genişlediklerini anlatarak şöyle devam etti: "Dünya Göçebe Oyunları sadece göçebe kültürler ile ilgili gibi anlaşılıyor ama göçebe artık sadece isimde kaldı. Bu oyunlar dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği. Bu sene biz 100 ülkeden 3 bin sporcu hedefliyoruz."

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Türk Devletleri Teşkilatı, Göçebe Oyunları ile tanınmalı
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