Türk Devletleri Teşkilatı, Göçebe Oyunları ile tanınmalı

Bu yıl İznik'in ev sahipliği yapacağı Dünya Göçebe Oyunları'na 100 ülkeden üç bin sporcunun katılması bekleniyor.. Erdoğan, dünyada farklı ülkelerdeki irtibatlarını üyelik boyutlarına vardırdıklarını, sadece Orta Asya, Müslüman ülkeler, komşu ülkeler değil, Meksika, Arjantin, Moğolistan ve Japonya gibi ülkelere genişlediklerini anlatarak şöyle devam etti: