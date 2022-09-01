Haber hattı

Gasptaçenesi kırılanAubameyang'ıntransferi yattı
İSPANYOL devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Pierre-EmerickAubameyang üst üste yaşadığı hadiselerle adeta şoka uğradı. Geçtiğimiz günlerde evine giren 4 hırsız tarafından soyulan Gabonlufutbolcu, gaspçıların da yoğunyumruk darbelerine maruzkaldı. MR'ı çekilen Aubameyang'ın çenesinde kırık oluştuğu ve sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtildi. Yıldız ismin transferini bitirmek isteyen Chelsea, bir süre oynayamayacakolan 33 yaşındakifutbolcunun transferini askıyaaldı. Barcelona, Aubameyang'ın transferinden en az 20 milyon Euro gelir ve maaş bütçesinde bir rahatlama bekliyordu. Arsenal'den bedelsiz olarak Barça'ya giden oyuncu, Katalan kulübüyle 24 maçta 13 gol kaydetti.
Mario Balotelli imzayı attı
ADANA Demirspor'da bu sezon gözden düşen Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu. Mavi Şimşekler, İtalyan futbolcunun transferinden 2.6 milyon Eurokazandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi. Ümraniyespor maçından sonra hocası Montella ile gerginlikyaşayan Balotelli, Adana Demir formasıyla toplam 35 maçta 19 gol attı, 7 asist yaptı.
Ozan'a Kicker'dan büyük onur
BUNDESLIGA takımı Hoffenheim'a transfer olduktan sonra dikkat çeken bir performans gösteren milli futbolcu Ozan Kabak adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 22 yaşındaki stoper, 4. haftası geride kalan ligdeAlmanların ünlü spor gazetesi Kicker tarafından2. kez haftanın 11'ine layık görüldü. Bu sezon karşılaşmaların tamamına 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, Hoffenheim'ın Bochum'u 3-2 yendiği maçta attığı golle alkış toplamıştı.
Ciğerci'nin yeni adresi A.Gücü
MKE Ankaragücü, kadrosunu 1.5 aydır görüşme halinde olduğu Tolga Ciğerci ile güçlendirdi. En son Başakşehir forması terleten ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunu kaydeden Tolga, "Hedeflerimizvar. İnşallah başlangıcımızhepimiz için iyi olur. Fizikselolarak çok iyiyim. Enkısa zamanda maçımaçıkmış olurum" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce G.Saray ve F.Bahçe'de de forma giymişti.
Mame Diouf Konyaspor'da
SÜPER Lig'e iyi bir başlangıç yapan Arabam.com Konyaspor, forvete takviye gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar,Hatayspor ile sözleşmesi sona erenMame Diouf'u kadrosuna kattı. 1 yıllık kontrat yapan Senegalli santrfor, geçtiğimiz 2 sezonda Hatayspor'da Süper Lig'de 75 maçta 31 gol atmıştı.