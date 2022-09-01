Haber hattı

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Giriş Tarihi: 1.9.2022

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Gaspta çenesi kırılan Aubameyang'ın transferi yattı
İSPANYOL devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang üst üste yaşadığı hadiselerle adeta şoka uğradı. Geçtiğimiz günlerde evine giren 4 hırsız tarafından soyulan Gabonlu futbolcu, gaspçıların da yoğun yumruk darbelerine maruz kaldı. MR'ı çekilen Aubameyang'ın çenesinde kırık oluştuğu ve sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtildi. Yıldız ismin transferini bitirmek isteyen Chelsea, bir süre oynayamayacak olan 33 yaşındaki futbolcunun transferini askıya aldı. Barcelona, Aubameyang'ın transferinden en az 20 milyon Euro gelir ve maaş bütçesinde bir rahatlama bekliyordu. Arsenal'den bedelsiz olarak Barça'ya giden oyuncu, Katalan kulübüyle 24 maçta 13 gol kaydetti.

Mario Balotelli imzayı attı
ADANA Demirspor'da bu sezon gözden düşen Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu. Mavi Şimşekler, İtalyan futbolcunun transferinden 2.6 milyon Euro kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi. Ümraniyespor maçından sonra hocası Montella ile gerginlik yaşayan Balotelli, Adana Demir formasıyla toplam 35 maçta 19 gol attı, 7 asist yaptı.

Ozan'a Kicker'dan büyük onur
BUNDESLIGA takımı Hoffenheim'a transfer olduktan sonra dikkat çeken bir performans gösteren milli futbolcu Ozan Kabak adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 22 yaşındaki stoper, 4. haftası geride kalan ligde Almanların ünlü spor gazetesi Kicker tarafından 2. kez haftanın 11'ine layık görüldü. Bu sezon karşılaşmaların tamamına 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, Hoffenheim'ın Bochum'u 3-2 yendiği maçta attığı golle alkış toplamıştı.

Ciğerci'nin yeni adresi A.Gücü
MKE Ankaragücü, kadrosunu 1.5 aydır görüşme halinde olduğu Tolga Ciğerci ile güçlendirdi. En son Başakşehir forması terleten ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunu kaydeden Tolga, "Hedeflerimiz var. İnşallah başlangıcımız hepimiz için iyi olur. Fiziksel olarak çok iyiyim. En kısa zamanda maçıma çıkmış olurum" ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce G.Saray ve F.Bahçe'de de forma giymişti.

Mame Diouf Konyaspor'da
SÜPER Lig'e iyi bir başlangıç yapan Arabam.com Konyaspor, forvete takviye gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Hatayspor ile sözleşmesi sona eren Mame Diouf'u kadrosuna kattı. 1 yıllık kontrat yapan Senegalli santrfor, geçtiğimiz 2 sezonda Hatayspor'da Süper Lig'de 75 maçta 31 gol atmıştı.

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