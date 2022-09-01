Haber hattı

İSPANYOL devi Barcelona'nın yıldız futbolcusuüst üste yaşadığı hadiselerle adeta şoka uğradı. Geçtiğimiz günlerde evine giren 4 hırsız tarafından soyulanMR'ı çekilen Aubameyang'ın çenesinde kırık oluştuğu ve sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtildi. Yıldız ismin transferini bitirmek isteyenBarcelona, Aubameyang'ın transferinden en az 20 milyon Euro gelir ve maaş bütçesinde bir rahatlama bekliyordu. Arsenal'den bedelsiz olarak Barça'ya giden oyuncu, Katalan kulübüyle 24 maçta 13 gol kaydetti.ADANA Demirspor'da bu sezon gözden düşen Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu. Mavi Şimşekler, İtalyan futbolcunun transferindenKulüpten yapılan açıklamada "Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi. Ümraniyespor maçından sonra hocasıBalotelli, Adana Demir formasıyla toplam 35 maçta 19 gol attı, 7 asist yaptı.BUNDESLIGA takımı Hoffenheim'a transfer olduktan sonra dikkat çeken bir performans gösteren milli futbolcu Ozan Kabak adından söz ettirmeyi sürdürüyor.Bu sezon karşılaşmaların tamamına 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, Hoffenheim'ın Bochum'u 3-2 yendiği maçta attığı golle alkış toplamıştı.MKE Ankaragücü, kadrosunu 1.5 aydır görüşme halinde olduğu Tolga Ciğerci ile güçlendirdi. En son Başakşehir forması terleten ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunu kaydeden Tolga,ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce G.Saray ve F.Bahçe'de de forma giymişti.SÜPER Lig'e iyi bir başlangıç yapan Arabam.com Konyaspor, forvete takviye gerçekleştirdi.1 yıllık kontrat yapan Senegalli santrfor, geçtiğimiz 2 sezonda Hatayspor'da Süper Lig'de 75 maçta 31 gol atmıştı.