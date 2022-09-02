Bakan Kasapoğlu: 2 kişi daha gözaltına alındı

Bakan Kasapoğlu, "Başta başkanımız, yönetim kurulu ve TFF'nin kıymetli çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En büyük tesellimizi bu menfur saldırı sonucu kimsenin zarar görmemesi. Rabbim bütün kötülüklerden muhafaza etsin. Konu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın dahiliyle, İçişleri Bakanımız ve Emniyet Güçleri inceleniyor ve iki saldırgan da dün akşam yakalandılar. Onların sorguları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kovuşturulacak. İnşallah bir daha böyle menfur konuların yaşanmaması adına tüm çalışma el birliği ile ortaya konulacak. Rabbim hepimize yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.