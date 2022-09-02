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Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:33 Son Güncelleme: 2.9.2022 16:51

Bakan Kasapoğlu: 2 kişi daha gözaltına alındı

DHA
Bakan Kasapoğlu: 2 kişi daha gözaltına alındı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kovuşturulacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, dün gerçekleştirilen silahlı saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkileri olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltında olduğunu dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, TFF saldırısına ilişkin iki kişinin daha gözaltına alındığını söyledi | Video

Bakan Kasapoğlu, "Başta başkanımız, yönetim kurulu ve TFF'nin kıymetli çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En büyük tesellimizi bu menfur saldırı sonucu kimsenin zarar görmemesi. Rabbim bütün kötülüklerden muhafaza etsin. Konu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın dahiliyle, İçişleri Bakanımız ve Emniyet Güçleri inceleniyor ve iki saldırgan da dün akşam yakalandılar. Onların sorguları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kovuşturulacak. İnşallah bir daha böyle menfur konuların yaşanmaması adına tüm çalışma el birliği ile ortaya konulacak. Rabbim hepimize yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

BÜYÜKEKŞİ: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Bakan Kasapoğlu'na ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Dünden itibaren başta Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bakanlarımızı, telefonla arayanlar, buraya gelenler, şimdi de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu buraya gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Menfur saldırıyı kınıyoruz. TFF bundan sonraki çalışmalarına hız kesmeden kararlılıkla, doğru bildiğimiz her şeyi yaparak yönetim kurulumuzla birlikte devam edeceğiz. Türk futbol kamuoyunun bu hain saldırıyı da dikkate alarak özellikle holiganizmden uzaklaşıp, fair-play içerisinde davranmalarını istiyorum" diye konuştu.

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