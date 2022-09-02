Formula 1’de sıradaki durak Hollanda

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 9, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 284 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 191

3. Charles Leclerc (Monako): 186

4. Carlos Sainz (İspanya): 171

5. George Russell (Büyük Britanya): 170

- TAKIMLAR

1. Red Bull: 475

2. Ferrari: 357

3. Mercedes: 316

4. Alpine: 115

5. McLaren: 95