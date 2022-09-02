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Giriş Tarihi: 2.9.2022 13:10

Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

AA
Formula 1’de sıradaki durak Hollanda

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına Hollanda ev sahipliği yapacak. Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 72 turluk yarış ise 4 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Formula 1'de şampiyonanın 15. ayağı, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek. Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 72 turluk yarış ise 4 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 9, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 284 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 191

3. Charles Leclerc (Monako): 186

4. Carlos Sainz (İspanya): 171

5. George Russell (Büyük Britanya): 170

- TAKIMLAR

1. Red Bull: 475

2. Ferrari: 357

3. Mercedes: 316

4. Alpine: 115

5. McLaren: 95

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