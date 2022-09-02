Transfer hattı

Milli kaleci Berke Portimonense'de
FENERBAHÇE ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Portekiz'e transfer oldu. As kalecisi Samuel'i 4 milyon Euro'ya satan Portimonense,yerini milli eldivenle doldurdu. Takımın yeni 1 numarası olacak 22 yaşındaki Berke, Portekiz ekibine 4 yıllık imza attı. Başarılı file bekçisi, Fenerbahçe formasını 20 kez terletmişti.
Halil Dervişoğlu Burnley'ye gitti
PREMIER Lig'de Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu, İngiltere'de kaldı. 22 yaşındaki santrfor, Championship ekiplerinden Burnley'ye 1 yıllığına kiralandı. 22 yaşındaki santrfora kiralama bedeli olarak 850 bin Pound ödeneceği belirtildi. Son 1.5 sezonu G.Saray'da geçiren milli futbolcu, 45 resmi maçta forma giyip 8 gole imza atmıştı
M.City stopere Akanji'yi aldı
İNGILTERE Premier Lig ekibi Manchester City, kadrosunu Manuel Akanji ile güçlendirdi. Borussia Dortmund'dan alınan 27 yaşındaki stoper, 5 yıllıksözleşmeye imza attı. İngiliz basını, M.City'nin 18 milyon Euro bonservis ödediğini yazdı. 2018'den beri Dortmund'da oynayan Akanji, Alman ekibinde 158 kez forma giymişti.
Oğuzhan'ın yeni adresi F.Sittard
10 yıllık Beşiktaş kariyeri biten OğuzhanÖzyakup, doğduğu yer olan Hollanda'ya transfer oldu. 29 yaşındaki orta saha, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın formasını giydiği FortunaSittard'a 2 senelik imza attı. Oğuzhan, Beşiktaş'ta 310 maça çıkarken 35 gol atıp 62 asistlik performans sergiledi.
Hull, Traore'yi transfer etti
ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City,Türkiye'den 5. transferiniyaptı. Championship ekibi, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da oynayan Adama Traore ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha, Hatay'da geçen sezon 18 resmi müsabakada görev alıp 1 gol- 3 asist gerçekleştirdi.