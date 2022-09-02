Transfer hattı

FENERBAHÇE ile sözleşmesi sona erenPortekiz'e transfer oldu. As kalecisi Samuel'i 4 milyon Euro'ya satanTakımın yeni 1 numarası olacak 22 yaşındaki Berke, Portekiz ekibineimza attı. Başarılı file bekçisi, Fenerbahçe formasını 20 kez terletmişti.PREMIER Lig'de Brentford forması giyenİngiltere'de kaldı. 22 yaşındaki santrfor, Championship ekiplerinden22 yaşındaki santrfora kiralama bedeli olaraködeneceği belirtildi. Son 1.5 sezonu G.Saray'da geçiren milli futbolcu, 45 resmi maçta forma giyip 8 gole imza atmıştıİNGILTERE Premier Lig ekibi Manchester City, kadrosunuile güçlendirdi. Borussia Dortmund'dan alınanİngiliz basını, M.City'nin 18 milyon Euro bonservis ödediğini yazdı. 2018'den beri Dortmund'da oynayanOğuzhan'ın yeni adresi F.Sittard10 yıllık Beşiktaş kariyeri bitendoğduğu yer olan Hollanda'ya transfer oldu. 29 yaşındaki orta saha, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın formasını giydiğiimza attı. Oğuzhan, Beşiktaş'ta 310 maça çıkarken 35 gol atıp 62 asistlik performans sergiledi.ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübüChampionship ekibi, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da oynayanile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha, Hatay'da geçen sezon 18 resmi müsabakada görev alıp 1 gol- 3 asist gerçekleştirdi.