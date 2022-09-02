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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Transfer hattı

Transfer hattı
Milli kaleci Berke Portimonense'de
FENERBAHÇE ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Portekiz'e transfer oldu. As kalecisi Samuel'i 4 milyon Euro'ya satan Portimonense, yerini milli eldivenle doldurdu. Takımın yeni 1 numarası olacak 22 yaşındaki Berke, Portekiz ekibine 4 yıllık imza attı. Başarılı file bekçisi, Fenerbahçe formasını 20 kez terletmişti.

Halil Dervişoğlu Burnley'ye gitti
PREMIER Lig'de Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu, İngiltere'de kaldı. 22 yaşındaki santrfor, Championship ekiplerinden Burnley'ye 1 yıllığına kiralandı. 22 yaşındaki santrfora kiralama bedeli olarak 850 bin Pound ödeneceği belirtildi. Son 1.5 sezonu G.Saray'da geçiren milli futbolcu, 45 resmi maçta forma giyip 8 gole imza atmıştı

M.City stopere Akanji'yi aldı
İNGILTERE Premier Lig ekibi Manchester City, kadrosunu Manuel Akanji ile güçlendirdi. Borussia Dortmund'dan alınan 27 yaşındaki stoper, 5 yıllık sözleşmeye imza attı. İngiliz basını, M.City'nin 18 milyon Euro bonservis ödediğini yazdı. 2018'den beri Dortmund'da oynayan Akanji, Alman ekibinde
158 kez forma giymişti.
Oğuzhan'ın yeni adresi F.Sittard
10 yıllık Beşiktaş kariyeri biten Oğuzhan Özyakup, doğduğu yer olan Hollanda'ya transfer oldu. 29 yaşındaki orta saha, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'a 2 senelik imza attı. Oğuzhan, Beşiktaş'ta 310 maça çıkarken 35 gol atıp 62 asistlik performans sergiledi.

Hull, Traore'yi transfer etti
ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City, Türkiye'den 5. transferini yaptı. Championship ekibi, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da oynayan Adama Traore ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha, Hatay'da geçen sezon 18 resmi müsabakada görev alıp 1 gol- 3 asist gerçekleştirdi.

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