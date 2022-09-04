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Giriş Tarihi: 4.9.2022 15:28 Son Güncelleme: 4.9.2022 15:32

Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

AA
Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, altın madalya kazandı.

Hazewinkel'de gerçekleştirilen şampiyonada hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay, 07:52.81'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan'dan Evangelia Anastasiadou 07:59.68 ile ikinci, Büyük Britanya'dan Olivia Bates ise 08:02.65 ile üçüncü sırayı aldı. Elis Özbay, geçen yıl hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede, Mervenur Uslu ile yine 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, hafif kilo tek çifte kategorisinde şampiyon olan Elis Özbay'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, hafif kilo tek çifte kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Elis Özbay'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran Elis Özbay'a başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan altın madalyada emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
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