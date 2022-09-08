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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Hep birlikte zafere

Hep birlikte zafere
F.BAHÇE, B Grubu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Kadıköy'deki mücadelenin başlama saati 19.45
TRABZON, H Grubu'nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de
BAŞAKŞEHİR, A Grubu'nda ilk sınavını Hearts karşısında verecek. İskoçya'daki maç TSİ 19.45'te
SİVASSPOR, G Grubu'na Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı maçla başlıyor. Karşılaşmanın saati 22.00

SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe'de sakat ve cezalı yok.
D.Kiev'de Popov, Kostevych, Supryaga sakat.
Trabzonspor'da Hüseyin, Dorukhan sakat.
Ferencvaros'ta Thelander, Paszka, Botka sakat.
Başakşehir'de sakat ve cezalı yok.
Hearts'te Rowles, Atkinsaon, Baningime, Liam Boyce sakat. Jorge Grant cezalı.
Sivasspor'da Erdoğan sakat, Murat Paluli'nin durumu maç saati belli olacak.
Slavia Prag'da Hovorka, Boril ve Jurecka sakat.

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