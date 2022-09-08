İtalya Milli Takımı’nın şıklığı Kiğılı’ya emanet

KİĞILI, 1983 ve 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonu unvanına sahip İtalya Milli Basketbol Takımı'na 3 yıllığına yeni giyim sponsoru oldu. Milano Star Rosa Otel'de düzenlenen imza törenine, İtalya Basketbol Federasyonu (FIP) Başkanı Gianni Petrucci ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem katıldı. Başkan yardımcısı Suerdem, kadrosunda birçok önemli yıldızı barındıran ve katıldığı her organizasyonda önemli başarılar elde eden İtalya Milli Basketbol Takımı'nın sponsoru olduklarını için gurur duyduklarını ifade etti.