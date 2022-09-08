Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri İtalya Milli Takımı’nın şıklığı Kiğılı’ya emanet
Giriş Tarihi: 8.9.2022

İtalya Milli Takımı’nın şıklığı Kiğılı’ya emanet

İtalya Milli Takımı’nın şıklığı Kiğılı’ya emanet
KİĞILI, 1983 ve 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonu unvanına sahip İtalya Milli Basketbol Takımı'na 3 yıllığına yeni giyim sponsoru oldu. Milano Star Rosa Otel'de düzenlenen imza törenine, İtalya Basketbol Federasyonu (FIP) Başkanı Gianni Petrucci ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem katıldı. Başkan yardımcısı Suerdem, kadrosunda birçok önemli yıldızı barındıran ve katıldığı her organizasyonda önemli başarılar elde eden İtalya Milli Basketbol Takımı'nın sponsoru olduklarını için gurur duyduklarını ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS EK TERCİH YAPMA SAYFASI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
Sigara fiyatları 7 Eylül 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
DenizBank emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte, saat kaçta? TFF takvimi ile 2022 Süper Lig yaz transfer dönemi için sayılı saatler! İşte tüm detaylar
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava!
İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman? İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek!
SON DAKİKA: Brent Petrol'de sert düşüş! Savaş öncesi seviyeye döndü
e-Devlet Doğalgaz desteği 450-1150 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Milli Takımı’nın şıklığı Kiğılı’ya emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA