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Giriş Tarihi: 9.9.2022 13:43

Mete Gazoz'un Dünya Kupası Finalleri'nde hedefi şampiyonluk

AA
Mete Gazoz’un Dünya Kupası Finalleri’nde hedefi şampiyonluk

Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde temsil edecek Mete Gazoz, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Meksika'nın Tlaxcala kentinde 14-16 Ekim'de gerçekleştirilecek finallere Dünya Kupası serisinde ilk 8'de yer alan sporcular katılacak.

Erkekler klasik yay kategorisinde dünyada 3. sırada bulunan Tokyo Olimpiyatları'nın altın madalyalı okçusu Mete Gazoz, üst üste üçüncü kez finallerde madalya mücadelesi verecek.

İlk yılında birinci turda elenen, geçen yıl ise üçüncü olma başarısı gösteren Mete, bu yıl gözünü altın madalyaya dikti.

"Üst üste üçüncü kez finallerde olmak gurur verici"

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, AA muhabirine, bu yılın kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi.

Dünya Kupası'nın tüm ayaklarına katıldığını ve ilk 8'e girmeyi başardığını dile getiren milli sporcu, "Bu sene Dünya Kupası'nın ayaklarında madalya alamadım. Olsun, Dünya Kupası Finalleri'ne kalabilmek, madalya almak kadar büyük bir iş. Üst üste üçüncü kez finallerde olmak gurur verici." diye konuştu.

Mete Gazoz, önceki yıl yapılan finallerde ilk turda elendiğini, geçen yıl ise üçüncü olduğunu anımsatarak, "Finallerde hedefim bu sefer şampiyon olmak." ifadesini kullandı.

"Finallere, dünyanın en iyi 8 sporcusu katılıyor"

Finallere kalan diğer 7 sporcunun da birbirinden zorlu rakipler olduğunu aktaran Mete Gazoz, şunları kaydetti:

"Finallere, dünyanın en iyi 8 sporcusu katılıyor. Bu 8 sporcunun birbirinden çok bir farkı yok. Performans olarak bir fark olacak. Şu anda sezonumuz bitti. Sezon bittikten iki ay sonra Dünya Kupası Finalleri var. Aradaki iki aylık boşlukta hangi sporcu performansını daha iyi yükseltebilirse o şampiyon olacak."

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Mete Gazoz'un Dünya Kupası Finalleri'nde hedefi şampiyonluk
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