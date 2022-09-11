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Giriş Tarihi: 11.9.2022 14:46

Hande Baladın: Dünya Kupası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz

AA
Hande Baladın: Dünya Kupası’na en hazır şekilde gitmek istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, Dünya Voleybol Şampiyonası’na en hazır şekilde gitmek istediklerini ve bu kapsamda da hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 12-15 Eylül'de İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenecek DHL Hazırlık Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Filenin Sultanları, DHL Hazırlık Turnuvası'nda İtalya, Sırbistan ve Polonya ile karşılaşacak.

Türkiye, yarın İtalya, 13 Eylül Salı günü Sırbistan ve 14 Eylül Çarşamba günü Polonya ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmalar TSİ 18.00'de başlayacak.

"Antrenmanlarımız oldukça yoğun geçiyor"

A Milli Kadın Voleybol Takımı smaçörü Hande Baladın, Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarının yoğun geçtiğini ifade etti.

TVF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baladın, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ve ABD'de hazırlık maçları oynadıklarını hatırlatarak, "İki kampımız da verimli geçti. Bazı sıkıntılar yaşasak da takım halinde en iyi performansımızı sahaya yansıtmaya çalıştık." dedi.

Hazırlıklara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Baladın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Antrenmanlarımız oldukça yoğun geçiyor. Antrenmanlarda eksiklerimizi görerek ve bu eksiklerimizin üzerinde çalışarak Dünya Şampiyonası için hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Oynayacağımız bu karşılaşmalar, Dünya Şampiyonası öncesinde son durumumuzu görmemiz açısından önemli. Eksiklerimizi görerek, Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz."

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Hande Baladın: Dünya Kupası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz
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