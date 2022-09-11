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Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:09

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da "Superpole" yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa’da Superpole yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağında "Superpole" yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen ve büyük çekişmenin yaşandığı 10 turluk Superpole yarışında Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

Superpole'ü, Aruba takımından Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki takımından Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla TSİ 15.00'te de ikinci yarışa birinci cepten başlayacak.

Milli motosikletçi, yarış sonrası açıklamasında, "Kolay bir start olmadı, ilk yarışı kazandık. İkinci yarışı da kazanmak için yarışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak, elde ettiği bu birincilikle pilotlar klasmanında bir basamak yukarı çıkarak 277 puanla ikinci sıraya yükselirken, Alvaro Bautista 332 puanla birinciliğini korudu. Jonathan Rea ise 274 puanla üçüncü sıraya geriledi.

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da "Superpole" yarışında birinci oldu
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