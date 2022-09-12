Bakan Kasapoğlu’ndan 10 yaşındaki şampiyon İskender Zülfikari’ye tebrik

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, IAME İtalya Serisi'nin final yarışında X30 Mini kategorisinde şampiyon olan 10 yaşındaki karting sporcusu İskender Zülfikari'yi tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 10 ayak 30 yarışta 30 birincilikle kırılması zor bir rekora imza atarak mini kategori şampiyonu olan İskender Zülfikari'yi canı gönülden tebrik ediyorum. İtalya'da X30 mini kategorisinde 8 yarış sonunda şampiyonluğa ulaşarak ilk uluslararası şampiyonluğunu kazanmış olan sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."