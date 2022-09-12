Diş haberler

Fransa'da zirve Toprak'ın
MILLI motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının sonyarışında podyumunilk basamağına çıktı. Mücadeleye birinci cepten başlayan 25 yaşındaki sporcu, uzun turlar çekiştiği Ducati pilotu RubenRinaldi'den bitime 8tur kala liderliği aldı. Kontrollü ve akıllı bir yarış çıkaran Toprak, damalı bayrağı da birinci sırada gördü. Rinaldi ikinci olurken, Bassani üçüncülüğü elde etti. Milli motosikletçi,Türk bayrağı ile pistboyunca zafer turu attı. Pilotlar klasmanında puanını 302'ye çıkaran Toprak, şampiyona lideri AlvaroBautista (332) ile farkı 30'a indirdi ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Merih'in golügalibiyet içinyeterli olmadı
SERIE A'nın 6. haftasında Piero Gasperini'nin takımı Atalanta, Massimiliano Alvini'nin yönetimindeki Cremonese ile 1-1 berabere kalırken, ev sahibi ekibin golü millifutbolcumuzdan geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 74. dakikasında MerihDemiral, şık kafa vuruşuylatakımını öne geçirdi. Ancak 8 dakika sonra Emanuele Valeri eşitliği sağlayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Atalantapuanını 14'e yükselterek averajlaikinci sırada yer aldı.
Totti: Çocuklarım için sustum
İTALYAN futbolunun efsane ismi Francesco Totti, 20 yıldır birlikte olduğu TV sunucusu Ilary Blasi ile biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. 45 yaşındaki futbol adamı, ayrılığa ilişkin Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada çok acı çektiğini itiraf etti. "Geçen yıl eylülde Ilary'nin hayatında birden fazla kişi olduğu söylentileri ulaştı" diyen Totti, "Bu bana imkânsız görünüyordu. Güvendiğimkişilerden uyarı alıncatelefonunda mesajlarıgördüm. Her şeyi içime attım. Buna göz yuman biri değilim ama ailemi bozmamak, çocuklarıkorumak için görmezdengeldim. Köpekgibi çok acı çektim,ağladım, uyuyamadım" diye konuştu.
Vedat Muriqitarihe geçti
İSPANYA La Liga'da Real Madrid sahasında Mallorca'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin 35. dakikasında Vedat Muriqi kafa golü Mallorca'yı öne geçirirken, eskiF.Bahçeli oyuncu,Madrid'e gol atanilk Kosovalı oldu. Ancak ilk devre bitmeden Valverde'nin ağları sarsması eşitliği getirdi. Madrid, ikinci yarıda da Vinicius, Rodrygo ve Rüdiger ile maçı farklı kazandı: 4-1. 5'te 5 yapan eflatunbeyazlılar, 15 puanla liderliğini sürdürdü.