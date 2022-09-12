Diş haberler

MILLI motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağınınMücadeleye birinci cepten başlayan 25 yaşındaki sporcu, uzun turlar çekiştiği Ducati pilotuKontrollü ve akıllı bir yarış çıkaran Toprak, damalı bayrağı da birinci sırada gördü. Rinaldi ikinci olurken, Bassani üçüncülüğü elde etti.Pilotlar klasmanında puanını 302'ye çıkaranve ikinci sıradaki yerini korudu.SERIE A'nın 6. haftasında Piero Gasperini'nin takımı Atalanta, Massimiliano Alvini'nin yönetimindeki Cremonese ile 1-1 berabere kalırken, ev sahibi ekibin golügeldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 74. dakikasındaAncak 8 dakika sonra Emanuele Valeri eşitliği sağlayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçlaİTALYAN futbolunun efsane ismi20 yıldır birlikte olduğuile biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. 45 yaşındaki futbol adamı, ayrılığa ilişkin Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada çok acı çektiğini itiraf etti. "Geçen yıl eylülde Ilary'nin hayatında birden fazla kişi olduğu söylentileri ulaştı" diyen Totti, "Bu bana imkânsız görünüyordu.Her şeyi içime attım. Buna göz yuman biri değilim ama ailemi bozmamak,diye konuştu.İSPANYA La Liga'da Real Madrid sahasında Mallorca'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin 35. dakikasında Vedat Muriqi kafa golü Mallorca'yı öne geçirirken,Ancak ilk devre bitmeden Valverde'nin ağları sarsması eşitliği getirdi. Madrid, ikinci yarıda daveile maçı farklı kazandı: 4-1. 5'te 5 yapan eflatunbeyazlılar, 15 puanla liderliğini sürdürdü.