Diş haberler

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Giriş Tarihi: 12.9.2022

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Fransa'da zirve Toprak'ın
MILLI motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının son yarışında podyumun ilk basamağına çıktı. Mücadeleye birinci cepten başlayan 25 yaşındaki sporcu, uzun turlar çekiştiği Ducati pilotu Ruben Rinaldi'den bitime 8 tur kala liderliği aldı. Kontrollü ve akıllı bir yarış çıkaran Toprak, damalı bayrağı da birinci sırada gördü. Rinaldi ikinci olurken, Bassani üçüncülüğü elde etti. Milli motosikletçi, Türk bayrağı ile pist boyunca zafer turu attı. Pilotlar klasmanında puanını 302'ye çıkaran Toprak, şampiyona lideri Alvaro Bautista (332) ile farkı 30'a indirdi ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Merih'in golü galibiyet için yeterli olmadı
SERIE A'nın 6. haftasında Piero Gasperini'nin takımı Atalanta, Massimiliano Alvini'nin yönetimindeki Cremonese ile 1-1 berabere kalırken, ev sahibi ekibin golü milli futbolcumuzdan geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 74. dakikasında Merih Demiral, şık kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Ancak 8 dakika sonra Emanuele Valeri eşitliği sağlayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Atalanta puanını 14'e yükselterek averajla ikinci sırada yer aldı.

Totti: Çocuklarım için sustum
İTALYAN futbolunun efsane ismi Francesco Totti, 20 yıldır birlikte olduğu TV sunucusu Ilary Blasi ile biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. 45 yaşındaki futbol adamı, ayrılığa ilişkin Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada çok acı çektiğini itiraf etti. "Geçen yıl eylülde Ilary'nin hayatında birden fazla kişi olduğu söylentileri ulaştı" diyen Totti, "Bu bana imkânsız görünüyordu. Güvendiğim kişilerden uyarı alınca telefonunda mesajları gördüm. Her şeyi içime attım. Buna göz yuman biri değilim ama ailemi bozmamak, çocukları korumak için görmezden geldim. Köpek gibi çok acı çektim, ağladım, uyuyamadım" diye konuştu.

Vedat Muriqi tarihe geçti
İSPANYA La Liga'da Real Madrid sahasında Mallorca'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin 35. dakikasında Vedat Muriqi kafa golü Mallorca'yı öne geçirirken, eski F.Bahçeli oyuncu, Madrid'e gol atan ilk Kosovalı oldu. Ancak ilk devre bitmeden Valverde'nin ağları sarsması eşitliği getirdi. Madrid, ikinci yarıda da Vinicius, Rodrygo ve Rüdiger ile maçı farklı kazandı: 4-1. 5'te 5 yapan eflatunbeyazlılar, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

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