Haber hattı

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Giriş Tarihi: 12.9.2022

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Triatlonda zafer Tama'nın
İSTANBUL Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'nun ikincisi Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Organizasyona 800'e yakın triatlet katıldı. Genel klasmanda Bahadır Tama (Antalya Spor Kulübü) 2 saat 7 dakikada 51 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. Elit erkeklerde ise Ali Akaydın (TSK Spor Gücü) birinciliği elde etti.
BERKAY TURAN

Burhan Akbudak finale yükseldi
SIRBISTAN'IN başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcumuz Burhan Akbudak finale çıktı. Grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Akbudak, yarı finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenerek adını finale yazdırdı. Geçen yıl dünya ikincisi olan Burhan, "Bu sefer hata yapmayıp, altın madalyayla ülkeme dönmek istiyorum. Tek hedefim bu" dedi. 27 yaşındaki güreşçimiz bugün şampiyonluk için Özbekistanlı Jalgasbey Berdimuratov ile karşılaşacak.

3 BRONZ BİRDEN
Öte yandan dün milli güreşçilerimiz 3 bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz, dünya üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

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