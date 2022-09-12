Haber hattı

Triatlonda zaferTama'nın
İSTANBUL Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'nun ikincisi Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Organizasyona 800'e yakın triatlet katıldı. Genel klasmanda BahadırTama (Antalya Spor Kulübü) 2 saat7 dakikada 51 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. Elit erkeklerde ise Ali Akaydın (TSK Spor Gücü) birinciliği elde etti.
BERKAY TURAN
Burhan Akbudakfinale yükseldi
SIRBISTAN'IN başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcumuz Burhan Akbudak finale çıktı. Grekoromen stil82 kiloda Türkiye'yi temsileden Akbudak, yarı finaldeUkraynalı Yaroslav Filchakov'u5-1 yenerek adını finale yazdırdı. Geçen yıl dünya ikincisi olan Burhan, "Bu sefer hatayapmayıp, altın madalyaylaülkeme dönmek istiyorum. Tekhedefim bu" dedi. 27 yaşındaki güreşçimiz bugün şampiyonluk için Özbekistanlı Jalgasbey Berdimuratov ile karşılaşacak.
3 BRONZ BİRDEN
Öte yandan dün milli güreşçilerimiz 3 bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz, dünya üçüncüsü olma başarısını gösterdi.