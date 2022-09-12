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Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:33

Rıza Kayaalp: "Olimpiyat madalyasıyla bu işi sonlandırmak en büyük hayalim"

DHA
Rıza Kayaalp: Olimpiyat madalyasıyla bu işi sonlandırmak en büyük hayalim

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, emeğinin karşılığını almak istediğini söyledi. Başarılı sporcu kariyeriyle ilgili ise, "Hedefim tabii ki olimpiyatları altın madalya ile bırakmak. O gururu yaşayıp, olimpiyat madalyasıyla bu işi sonlandırmak en büyük hayalim" dedi.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürüyor. Şampiyonada mücadele edecek olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 11 Avrupa şampiyonluğu, 4 Dünya şampiyonluğu bulunan rekortmen sporcu, Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak adını tekrar Türk güreş tarihine yazdırmak istiyor.

"HEDEFİM; 9'UNCU KEZ DE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MADALYA KAZANMAK"

Dünya Şampiyonası kariyerinde 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya bulunan milli güreşçi, şampiyona için hazırlıkların çok iyi geçtiğini vurgulayarak, "Yaz boyunca antrenmanlarımıza devam ettik. Son derece iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Zaten eksik olan kilomu da tamamladım. 130 kiloda mindere çıkacağım. İnşallah her şey iyi olacak. Ülkemize altın madalya kazandırmak en büyük hedefim zaten. 9'uncu kez de Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak hedefim. İnşallah bunu gerçekleştiririm. Bu emeğimizin karşılığını almış oluruz" diye konuştu.

"OLİMPİYAT MADALYASIYLA BU İŞİ SONLANDIRMAK EN BÜYÜK HAYALİM"

32 yaşındaki başarılı sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları hedefinden de bahsederek, "Dünya Şampiyonası'nı da olimpiyat düzeyinde yapılan, daha zor bir organizasyon olarak düşünüyorum çünkü bütün iyi rakiplerin geldiği bir turnuva. Olimpiyata göre 2 kat fazla rakip geliyor. Olimpiyatın bir kotası var sonuçta. Burada olimpiyattan daha iyi rakiplerle güreşebiliyoruz. O yüzden daha zorlu bir şampiyona. İnşallah buralarda başarı kazanıp, olimpiyat yolunda emin şekilde ilerleyip, son güreşimizi olimpiyatta yapacağız. Olimpiyatta mindere çıkıp, bırakmak en büyük hayalim zaten. Buralar engeldir bizim için. Buraları en iyi şekilde geçmek, madalyaların habercisidir. Benim hedefim tabi ki altın madalya ile bırakmak. O gururu yaşayıp, olimpiyat madalyasıyla bu işi sonlandırmak en büyük hayalim. Olmaz ise de yapacak bir şey yok. En iyi şekilde çalışıyorum ancak nasip olmayacaksa üzülmeye de gerek yok. Her şey dünyada kalıyor. Biz elimizden geleni yapalım kazanmak için, takdir Allah'ındır. Olursa da güzel olur inşallah" açıklamasında bulundu.

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Rıza Kayaalp: "Olimpiyat madalyasıyla bu işi sonlandırmak en büyük hayalim"
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