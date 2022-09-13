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Giriş Tarihi: 13.9.2022

10 yaşındaki İskender İtalya’da şampiyon oldu

10 yaşındaki İskender İtalya’da şampiyon oldu
Bu sezon 8 yarıştan oluşan Uluslararası IAME İtalya Serisi'nde mücadele eden 10 yaşındaki karting sporcusu İskender Zülfikari, X30 Mini kategorisinde şampiyon oldu. 36 ülkeden 106 sporcunun start aldığı şampiyonada X30 Mini kategorisinde, sezon boyunca tecrübeli rakiplerine karşı çok başarılı yarışlar çıkaran İskender, şampiyon olarak ilk uluslararası başarısını kazandı. 2021 sezonunda 30 yarışta 30 birincilikle bir rekora imza atan Türkiye Karting Mini Kategori Şampiyonu İskender Zülfikari'yi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yayınladığı bir mesajla kutladı.

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10 yaşındaki İskender İtalya’da şampiyon oldu
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