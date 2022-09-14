Rıza Kayaalp’in kızı Ay Vera, babasının dünya şampiyonluğunu televizyondan izledi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh'i geçerek beşinci kez dünya şampiyonu oldu.

Bu mücadeleyi başarılı güreşçinin kızı Ay Vera, televizyondan Türk bayrağıyla izledi. Kendisi için hazırlanmış, sırtında babasının fotoğrafı yer alan milli formayı giyen Ay Vera, tezahürat da yaptı.

Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının dünya şampiyonluğunu böyle izledi | Video

Rıza Kayaalp, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, "Altın madalyayı kızım Ay Vera ve eşime armağan ediyorum. Bir haftadır annesi bana video atıyor. Evde '5' diye elleri havada geziyor. Büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maçta korkuttuk ama sonu güzel oldu. Umarım çok heyecanlanmamışlardır" ifadelerini kullanmıştı.