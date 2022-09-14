Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera, babasının dünya şampiyonluğunu televizyondan izledi
Giriş Tarihi: 14.9.2022 13:56 Son Güncelleme: 14.9.2022 14:07

Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera, babasının dünya şampiyonluğunu televizyondan izledi

AA
Rıza Kayaalp’in kızı Ay Vera, babasının dünya şampiyonluğunu televizyondan izledi

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera, babasının başarısını televizyondan takip etti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı Amin Mirzazadeh'i geçerek beşinci kez dünya şampiyonu oldu.

Bu mücadeleyi başarılı güreşçinin kızı Ay Vera, televizyondan Türk bayrağıyla izledi. Kendisi için hazırlanmış, sırtında babasının fotoğrafı yer alan milli formayı giyen Ay Vera, tezahürat da yaptı.

Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının dünya şampiyonluğunu böyle izledi | Video

Rıza Kayaalp, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, "Altın madalyayı kızım Ay Vera ve eşime armağan ediyorum. Bir haftadır annesi bana video atıyor. Evde '5' diye elleri havada geziyor. Büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maçta korkuttuk ama sonu güzel oldu. Umarım çok heyecanlanmamışlardır" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları ve ücreti SON DAKİKA! e-Devlet başvuru ekranı açıldı: İstanbul dahil TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ve taksit ödemeleri belirlendi
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
SON DAKİKA: TOKİ başvuru nasıl yapılır? TOKİ Başkanından e-Devlet açıklaması: İşte tarihi sosyal konut projesi için yetkili olan bankalar
TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar? TOKİ başvuru tarihleri 2022
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
TOKİ taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ ucuz sosyal konut peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı
TOKİ Diyarbakır başvuru 2022 e devlet ekranı: Diyarbakır TOKİ başvuru şartları ve tarihleri neler, nereye yapılacak?
TOKİ arsa başvuru şartları 2022: e-Devlet TOKİ başvuru ekranı ile 100 bin TOKİ arsa başvurusu nereden yapılır, fiyatları ne kadar, nerede olacak?
TOKİ genç başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ sosyal konut genç kontenjan ne kadar, kaç konut gençlere ayrıldı?
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ başvuru nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera, babasının dünya şampiyonluğunu televizyondan izledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA