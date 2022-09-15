Tarih yazıcı

Grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i mağlup edip 5. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, bu kulvarda 9. madalyasını kazandı.Altın madalyayı kızı Ay Vera ve eşine armağan eden şampiyon güreşçi,Hem onu hem de ülkemi gururlandırdığım için mutluyum.diye konuştu.Takım halinde şampiyon olan Grekoromen Milli Takımı dün yurda döndü. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın alırken, Selçuk Can (72), Yunus Emre Başar (77) ve Ali Cengiz (87) bronz madalya elde etti. Metehan Başar (97) ve Murat Fırat (67) sıkletlerinde beşinci sırayı aldı. Türkiye, 125 puanla şampiyon oldu