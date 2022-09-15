Tarih yazıcı

Milli güreşçimiz RIZA KAYAALP, dünya şampiyonalarında beşi altın olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak zoru başardı
Grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i mağlup edip 5. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, bu kulvarda 9. madalyasını kazandı. 2 altın, 3 bronz madalyaile takım halindeDünya Şampiyonu olanGrekoromen Güreş MilliTakımı ile yurda dönen Kayaalp,İstanbul'dan Ankara'ya geçerkenburada kendisini ekran başındandestekleyen kızı Ay Vera ilede buluştu. Altın madalyayı kızı Ay Vera ve eşine armağan eden şampiyon güreşçi, "Kızım bir haftadırevde '5' diye elleri havada geziyordu.Biraz maçta korkuttuk ama sonugüzel oldu. Hem onu hem de ülkemi gururlandırdığım için mutluyum. Türkiye'nin güreşte en çok madalyakazanan sporcusu olmak benim içinbüyük mutluluk" diye konuştu.
ŞAMPİYONLARA KRAL KARŞILAMA
Takım halinde şampiyon olan Grekoromen Milli Takımı dün yurda döndü. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın alırken, Selçuk Can (72), Yunus Emre Başar (77) ve Ali Cengiz (87) bronz madalya elde etti. Metehan Başar (97) ve Murat Fırat (67) sıkletlerinde beşinci sırayı aldı. Türkiye, 125 puanla şampiyon oldu