Tarih yazıcı

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Giriş Tarihi: 15.9.2022

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Milli güreşçimiz RIZA KAYAALP, dünya şampiyonalarında beşi altın olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak zoru başardı

Grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i mağlup edip 5. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp, bu kulvarda 9. madalyasını kazandı. 2 altın, 3 bronz madalya ile takım halinde Dünya Şampiyonu olan Grekoromen Güreş Milli Takımı ile yurda dönen Kayaalp, İstanbul'dan Ankara'ya geçerken burada kendisini ekran başından destekleyen kızı Ay Vera ile de buluştu. Altın madalyayı kızı Ay Vera ve eşine armağan eden şampiyon güreşçi, "Kızım bir haftadır evde '5' diye elleri havada geziyordu. Biraz maçta korkuttuk ama sonu güzel oldu. Hem onu hem de ülkemi gururlandırdığım için mutluyum. Türkiye'nin güreşte en çok madalya kazanan sporcusu olmak benim için büyük mutluluk" diye konuştu.



ŞAMPİYONLARA KRAL KARŞILAMA
Takım halinde şampiyon olan Grekoromen Milli Takımı dün yurda döndü. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın alırken, Selçuk Can (72), Yunus Emre Başar (77) ve Ali Cengiz (87) bronz madalya elde etti. Metehan Başar (97) ve Murat Fırat (67) sıkletlerinde beşinci sırayı aldı. Türkiye, 125 puanla şampiyon oldu

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