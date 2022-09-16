Ekselansları veda etti

20 Grand Slam şampiyonluğuyla tüm zamanların en iyisi kabul edilen İsviçreli raket Roger Federer, Laver Cup’ın ardından 41 yaşında kariyerini sonlandıracağını açıkladı
Teniste bir dönem kapanıyor. 'Ekselansları'lakaplı RogerFederer, 23-25 Eylül arasında düzenlenecek Laver Cup'ın ardından kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Tenise 6 yaşında başlayan ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilen 41 yaşındaki sporcu, duygu dolusözlerle hayranlarına veda etti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada artık sona geldiğini belirten İsviçreli raket, "Yıllar boyunca tenis bana birçok hediye verdi. En önemlisi tabii ki bu yolda tanıdığım ve ailem olan insanlar oldu. Geçtiğimiz 3 yılboyunca sakatlıklar ve ameliyatlarile uğraştım. Geri dönmekiçin çok savaştım. Ancak,vücudumun kapasitesini debiliyorum. Vücudumun bana verdiği mesaj çok açık. 41 yaşımdayım. 24 yıl boyunca 1500'den fazla profesyonel maç oynadım. Gelecek hafta Londra'da düzenlenecek olan Laver Cup son turnuvam olacak. Bu karar acı verici oldu. Çünkü, tenisi çoközleyeceğim. 24 yıl boyunca olağanüstümaceralar yaşadım.Sanki her şey 24 yıl değil de 24saat içinde geçmiş gibi geliyor" ifadelerini kullandı.