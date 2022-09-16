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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Ekselansları veda etti

Ekselansları veda etti

20 Grand Slam şampiyonluğuyla tüm zamanların en iyisi kabul edilen İsviçreli raket Roger Federer, Laver Cup’ın ardından 41 yaşında kariyerini sonlandıracağını açıkladı

Teniste bir dönem kapanıyor. 'Ekselansları' lakaplı Roger Federer, 23-25 Eylül arasında düzenlenecek Laver Cup'ın ardından kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Tenise 6 yaşında başlayan ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilen 41 yaşındaki sporcu, duygu dolu sözlerle hayranlarına veda etti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada artık sona geldiğini belirten İsviçreli raket, "Yıllar boyunca tenis bana birçok hediye verdi. En önemlisi tabii ki bu yolda tanıdığım ve ailem olan insanlar oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca sakatlıklar ve ameliyatlar ile uğraştım. Geri dönmek için çok savaştım. Ancak, vücudumun kapasitesini de biliyorum. Vücudumun bana verdiği mesaj çok açık. 41 yaşımdayım. 24 yıl boyunca 1500'den fazla profesyonel maç oynadım. Gelecek hafta Londra'da düzenlenecek olan Laver Cup son turnuvam olacak. Bu karar acı verici oldu. Çünkü, tenisi çok özleyeceğim. 24 yıl boyunca olağanüstü maceralar yaşadım. Sanki her şey 24 yıl değil de 24 saat içinde geçmiş gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

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