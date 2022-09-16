Ekselansları veda etti

Teniste bir dönem kapanıyor.23-25 Eylül arasında düzenlenecek Laver Cup'ın ardından kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Tenise 6 yaşında başlayan ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilen 41 yaşındaki sporcu,Sosyal medyadan yaptığı açıklamada artık sona geldiğini belirten İsviçreli raket, "Yıllar boyunca tenis bana birçok hediye verdi. En önemlisi tabii ki bu yolda tanıdığım ve ailem olan insanlar oldu.Vücudumun bana verdiği mesaj çok açık. 41 yaşımdayım. 24 yıl boyunca 1500'den fazla profesyonel maç oynadım. Gelecek hafta Londra'da düzenlenecek olan Laver Cup son turnuvam olacak. Bu karar acı verici oldu.ifadelerini kullandı.