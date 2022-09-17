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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Savulun Türkler geliyor!

UĞUR ÇEM
Savulun Türkler geliyor!

Dört takımımızın Avrupa’da aldığı sonuçlarla ülke sıralamasında 19.’luğa tırmandık. Yunanistan’ı geride bırakırken, Hırvatistan ve Danimarka ile de farkı iyice kapattık

Avrupa kupalarında haftayı 3 galibiyet ve 1 galibiyetle tamamlarken ülke puanı hanesine 1.400 puan yazdırdık. Geçen hafta olduğu gibi yine yükselip 25.100 puan ile 19. sıraya oturan Türkiye, Yunanistan'ı (24.725) sollarken Hırvatistan ile farkı 0.050'ye, Danimarka ile de 0.125'e kadar düşürdü. UEFA'ya üye 55 ülke içerisinde Türkiye, topladığı 4.800 ile sezonun en iyi 7. ülkesi olmayı başardı. İlk sırada İngiltere (5.000) yer aldı. Almanya (4.750), İtalya (4.500), Hollanda (4.500) ve Norveç'i (4.500) ise ardımızda bıraktık. Başakşehir, 8 Avrupa maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 1800 puanla ülke katsayısına en fazla katkı yapan takım oldu. Fenerbahçe 1400, Sivasspor 600, Trabzonspor ise 500 puan topladı.

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