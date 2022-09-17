Savulun Türkler geliyor!

Dört takımımızın Avrupa’da aldığı sonuçlarla ülke sıralamasında 19.’luğa tırmandık. Yunanistan’ı geride bırakırken, Hırvatistan ve Danimarka ile de farkı iyice kapattık
Avrupa kupalarında haftayı3 galibiyet ve 1galibiyetle tamamlarkenülke puanı hanesine1.400 puan yazdırdık. Geçenhafta olduğu gibi yine yükselip25.100 puan ile 19. sıraya oturanTürkiye, Yunanistan'ı (24.725)sollarken Hırvatistan ilefarkı 0.050'ye, Danimarka ilede 0.125'e kadar düşürdü.UEFA'ya üye 55 ülke içerisindeTürkiye, topladığı 4.800 ilesezonun en iyi 7. ülkesi olmayıbaşardı. İlk sırada İngiltere (5.000) yeraldı. Almanya (4.750), İtalya (4.500),Hollanda (4.500) ve Norveç'i (4.500)ise ardımızda bıraktık.Başakşehir, 8 Avrupa maçında 6 galibiyet,2 beraberlik alarak 1800 puanlaülke katsayısına en fazla katkıyapan takım oldu. Fenerbahçe 1400,Sivasspor 600, Trabzonspor ise 500puan topladı.