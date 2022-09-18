Çifte düğün yapacağım

Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alan milli sporcu Taha Akgül, gelecek hafta düğününde tüm sevenleriyle birlikte kutlama yapacağını söyledi
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. kez dünya şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül, ülkeye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde ASKİ Spor Kulübü sporcuları ve yüzlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve çiçeklerle milli sporcuyu karşıladı. Belgrad'da serbest stil 125 kilo finalinde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek 3. dünya şampiyonluğunu kazanan Taha, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Bir hafta sonrainşallah düğünüme de bizlerisevenleri bekliyoruz, çifte düğünyapacağız, orada kutlayacağızinşallah. Sonra hemen çalışmayabaşlayacağız. Hedefim 2024 ParisOlimpiyatları'nda 2. kez olimpiyatşampiyonu olarak bu işi zirvedebırakmak olacak" dedi.