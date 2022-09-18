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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Çifte düğün yapacağım

Çifte düğün yapacağım

Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alan milli sporcu Taha Akgül, gelecek hafta düğününde tüm sevenleriyle birlikte kutlama yapacağını söyledi

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. kez dünya şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül, ülkeye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde ASKİ Spor Kulübü sporcuları ve yüzlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve çiçeklerle milli sporcuyu karşıladı. Belgrad'da serbest stil 125 kilo finalinde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek 3. dünya şampiyonluğunu kazanan Taha, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Bir hafta sonra inşallah düğünüme de bizleri sevenleri bekliyoruz, çifte düğün yapacağız, orada kutlayacağız inşallah. Sonra hemen çalışmaya başlayacağız. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda 2. kez olimpiyat şampiyonu olarak bu işi zirvede bırakmak olacak" dedi.

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Çifte düğün yapacağım
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