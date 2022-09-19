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Giriş Tarihi: 19.9.2022 13:04

Giovanni Guidetti: Dünya şampiyonasına hazırız

Giovanni Guidetti: Dünya şampiyonasına hazırız

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'da oynanacak Dünya Şampiyonası B Grubu maçlar öncesinde Burhan Felek Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Guidetti, "Şu anda takımımız hemen hemen dünya şampiyonasını oynamaya hazır durumda. Hem takım içindeki atmosfer hem de sahip oldukları durumla ilgili olarak Dünya şampiyonasına hazır şekilde gittiğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

23 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında B Grubu'nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Polonya ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubu ilk 4 sırada tamamlaması halinde bir üst tura yükselecek.

Düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulunan Başantrenör Giovanni Guidetti, "Çok uzun bir yazın sonunda çok fazla oyuncu deneyerek ve değiştirerek en sonunda en iyi 14 kişiyi bulduk ve takımımızı oluşturduk. Çok uzun bir yaz oldu. Bu nedenle inişler ve çıkışlar yaşandı. Bu durum da gayet normal. Takımın durumunu mayıs başı ve şu an olmak üzere değerlendirirsek, şu anda çok fazla yol kat ettiğimizi ve iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. İtalya'da oynadığımız son turnuvada çok fazla olumlu geri dönüş aldık takımımızdan. Şu anda takımımız hemen hemen dünya şampiyonasını oynamaya hazır durumda. Hem takım içindeki atmosfer hem de sahip oldukları durumla ilgili olarak Dünya şampiyonasına hazır şekilde gittiğimizi söyleyebilirim. Bizim oynayacağımız grup, en güçlü grup diyebilirim. 1 maç dışında önümüzde kolay maç olmadığını söyleyebilirim. Bunun sonucunda da her maçı kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz" dedi.

EDA ERDEM:HAZIR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

Kaptan Eda Erdem ise yaptığı açıklamada, "Hocamızın dediği her şeye katılıyorum. Uzun bir yaz oldu. Eylül sonuna geldiğimizde büyük bir yol kat ettik. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir atmosferimiz var. Grubumuz zorlu ve bir sonraki gruba kalmak istiyoruz. Dünya şampiyonası bizim için zorlu geçecek ama biz buna hazırız. İçimizde güzel bir heyecan var. Maç maç gideceğiz ve sadece bir sonraki rakibi düşünerek hareket edeceğiz. Güzel şeyler başarmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu biliyoruz ve bunun bilincinde gideceğiz. Oynadığımız son turnuva, özgüven anlamında katkı sağladı ve takım olarak da iyi bir performans sergiledik. İnanıyoruz ki halkımızın desteğiyle iyi bir turnuva geçireceğiz" diye konuştu.

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Giovanni Guidetti: Dünya şampiyonasına hazırız
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