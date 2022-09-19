Kadınlar Salon Hokeyi A Milli Takımı Amasya’da kampa girdi

Millilerin Amasya Kapalı Spor salonundaki ilk antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü. Milliler ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana dar alanda top sürme ile devam etti.

Milli Takım Antrenörü Gökhan Kaya, "7-10 Aralıkta Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonasına hazırlık sürecindeyiz. İlk kampımıza bugün itibariyle başladık. Amasya'da toplam 4 tane milli takım kampımız olacak. İyi bir kamp dönemi geçirmeyi planlıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Amacımız Avrupa Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." Dedi.

Milli takım kaptanı Perihan Çınar, "Amasya'ya kamp için geldik. A Milli takım kampı için. Almanya'da düzenlenecek, Hamburg'ta düzenlenecek olan daha önce de katılmıştık Amasya'da. 7-10 Aralık'ta önemli bir şampiyonaya katılacağız Hamburg'ta. O yüzden Amasya'ya kampa geldik ve daha 3-4 kampımız da burada olacak. Amasya'da olduğumuz için mutluyuz, güzel bir ev sahipliği var. Daha önce birçok kez geldiğimizde bizi buradan memnun ayrılmamızı sağladılar. Her şey güzel gidiyor şimdilik sıkı bir çalışmamız başladı. Antrenmanlarımız güzel bir özveriyle devam etmekte. Bizim için her şey yolunda. Umarım şampiyonada güzel bir sonuç alırız ve buraya mutlu döneriz." diye konuştu.

Milliler, 7-10 Aralıkta Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak Avrupa şampiyonasına kadar Amasya'da 4 kamp yapacak.