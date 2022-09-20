Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Hazırız bekliyoruz
Giriş Tarihi: 20.9.2022

Hazırız bekliyoruz

BAHADIR BEYARSLAN
Hazırız bekliyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti, 23 Eylül’de başlayacak Dünya Şampiyonası’nda güçlü bir Türkiye izlettireceklerini söyledi

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen etkinliğe A Milli Kadın Takımı oyuncuları ile teknik ekip katıldı. Başantrenör Giovanni Guidetti, uzun bir yazın sonunda birçok oyuncu deneyerek ve değiştirerek en iyi 14 kişiyi bulduklarını belirterek, "Mayıs başına göre çok iyi durumdayız. Çok fazla yol kat ettik. En güçlü grupta yer alıyoruz. Biri dışında önümüzde kolay maç olmayacak. Şampiyonada her maçı kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz" dedi.




KAPTAN EDA: İÇİMİZDE GÜZEL BİR HEYECAN VAR
Turnuvaya sıkı hazırlandıklarını ve takımda güzel bir atmosferin bulunduğuna vurgu yapan kaptan Eda Erdem Dündar ise, "Dünya Şampiyonası bizim için zorlu geçecek ama buna hazırız. İçimizde güzel bir heyecan var. Maç maç gideceğiz ve sadece bir sonraki rakibi düşünerek hareket edeceğiz. Oynadığımız son turnuva, öz güven anlamında bize çok katkı sağladı" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Motorine indirim mi geliyor? 20 Eylül 2022 bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
SON DAKİKA! İstanbul'da çifte vahşet: 2 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı "Ben yapmadım" dedi
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim var! Brent petrol geriledi: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Yarından itibaren...
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Amerikan PBS kanalına konuştu: AB'ye hesap verecek değiliz
Kılıçdaroğlu'ndan Elazığlı vatandaşların afişlerine şaşırtmayan yanıt! Sırtını 'Demirtaş'a yasladı: Poz verdi!
Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde tercüman krizi: Kürsüden ittirdi...
SON DAKİKA HABERİ | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta beklenen indirim geldi: Motorin fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazırız bekliyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA