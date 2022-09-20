Hazırız bekliyoruz

ollanda ve Polonya'nın ev sahipliğindedüzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen etkinliğe A Milli Kadın Takımı oyuncuları ile teknik ekip katıldı. Başantrenör Giovanni Guidetti, uzun bir yazın sonunda birçok oyuncu deneyerek ve değiştirerek en iyi 14 kişiyi bulduklarını belirterek, "En güçlü grupta yer alıyoruz. Biri dışında önümüzde kolay maç olmayacak. Şampiyonada her maçı kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz" dedi.Turnuvaya sıkı hazırlandıklarını ve takımda güzel bir atmosferin bulunduğuna vurgu yapan kaptan Eda Erdem Dündar ise, "Dünya Şampiyonası bizim için zorlu geçecek ama buna hazırız. İçimizde güzel bir heyecan var.Oynadığımız son turnuva, öz güven anlamında bize çok katkı sağladı" diye konuştu.