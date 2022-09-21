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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Artık Hentbolda Beykoz gerçeği var

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Artık Hentbolda Beykoz gerçeği var

Süper Kupa finalinde Beşiktaş’ı yenerek şampiyon olduk ve sezonu çifte kupayla kapattık. Başarılarımızın devamı gelecek. Rakiplere göre bütçemiz düşük olabilir. Ancak doğru planlama önemli.”

Beykoz Belediye Hentbol A Takımı Sportif Direktörü Akın Yenigün, sezonu çifte kupa ile kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ancak bunun bir başlangıç olduğunu söyledi. Elde ettikleri başarının Beşiktaş'ın hentboldaki hegemonyasını yıktıkları anlamına gelmediğini belirten Yenigün, "Aslında kupaların dağılması, zaman zaman başka takımlara gitmesi çok güzel. Beşiktaş benim de yetiştiğim çok büyük bir camia ve böyle bir kulübün rakibi olmak bizi gururlandırıyor" diye konuştu, Akın Yenigün, şöyle devam etti: "Hentbolda artık Beykoz gerçeği var. Yeni sezonda da başarılarımızın devamı gelecek. Rakiplerimize göre bütçemiz daha düşük olabilir. Birçok şey bütçe ile ilgili olsa da doğru bir planlama ile aradaki farkı bir ölçüde kapatabiliyorsunuz. Başarıda birçok faktör var. Gerçekten bir aile ortamı sağlamış durumdayız."

HEDEFİMİZ AVRUPA
TÜRKIYE Kupası'nı kazanmanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getiren Akın Yenigün, "Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluktu. Emeklerimizin karşılığını aldık" dedi. Kendileri için Avrupa Kupaları'nın çok önemli olduğunu vurgulayan Yenigün, "Hedefimiz yine gedebildiğimiz yere kadar ilerlemek. İnşallah bu kez gerçekleştireceğiz. Bir başka hedefimiz de altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcular ile zirveye oynamak ve onların Avrupa'ya transferini sağlamak. Ömür Pehlivan final maçında en değerli oyuncu seçildi ve kendisine verilen ödülü hak etti. Ancak bu bir takım oyunu ve biz genelde ekip olarak öne çıkan güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.

13 BRANŞTA BELEDİYESPOR ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR
AKIN YENIGÜN, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın çok güçlü bir vizyona sahip olduğunu belirterek, "Sporun ve sporcunun gerçek dostu. Beykoz'u Türkiye'nin spor merkezi haline getirdi. Beykoz'da 13 branşta Belediyespor olarak ücretsiz hizmet veriliyor" şeklinde konuştu. Yenigün kulüp başkanı Fatih Sağlam için de "Genç ve dinamik. Başarılı olmamız için tüm imkânları seferber ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Artık Hentbolda Beykoz gerçeği var
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