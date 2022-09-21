Artık Hentbolda Beykoz gerçeği var

Beykoz Belediye Hentbol A Takımı, sezonu çifte kupa ile kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ancak bunun bir başlangıç olduğunu söyledi. Elde ettikleri başarının Beşiktaş'ın hentboldaki hegemonyasını yıktıkları anlamına gelmediğini belirten Yenigün,diye konuştu, Akın Yenigün, şöyle devam etti: "Hentbolda artık Beykoz gerçeği var. Yeni sezonda da başarılarımızın devamı gelecek. Rakiplerimize göre bütçemiz daha düşük olabilir. Birçok şey bütçe ile ilgili olsa da doğru bir planlama ile aradaki farkı bir ölçüde kapatabiliyorsunuz. Başarıda birçok faktör var.TÜRKIYE Kupası'nı kazanmanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getiren Akın Yenigün,dedi. Kendileri için Avrupa Kupaları'nın çok önemli olduğunu vurgulayan Yenigün, "Hedefimiz yine gedebildiğimiz yere kadar ilerlemek. İnşallah bu kez gerçekleştireceğiz. Bir başka hedefimiz de altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcular ile zirveye oynamak ve onların Avrupa'ya transferini sağlamak.Ancak bu bir takım oyunu ve biz genelde ekip olarak öne çıkan güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı., Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın çok güçlü bir vizyona sahip olduğunu belirterek, "Sporun ve sporcunun gerçek dostu. Beykoz'u Türkiye'nin spor merkezi haline getirdi. Beykoz'da 13 branşta Belediyespor olarak ücretsiz hizmet veriliyor" şeklinde konuştu. Yenigün kulüp başkanı Fatih Sağlam için de "Genç ve dinamik. Başarılı olmamız için tüm imkânları seferber ediyor" değerlendirmesinde bulundu.