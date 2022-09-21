Artık Hentbolda Beykoz gerçeği var

“Süper Kupa finalinde Beşiktaş’ı yenerek şampiyon olduk ve sezonu çifte kupayla kapattık. Başarılarımızın devamı gelecek. Rakiplere göre bütçemiz düşük olabilir. Ancak doğru planlama önemli.”
Beykoz Belediye Hentbol A Takımı Sportif Direktörü AkınYenigün, sezonu çifte kupa ile kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ancak bunun bir başlangıç olduğunu söyledi. Elde ettikleri başarının Beşiktaş'ın hentboldaki hegemonyasını yıktıkları anlamına gelmediğini belirten Yenigün, "Aslında kupalarındağılması, zaman zaman başkatakımlara gitmesi çok güzel. Beşiktaşbenim de yetiştiğim çok büyük bircamia ve böyle bir kulübün rakibiolmak bizi gururlandırıyor" diye konuştu, Akın Yenigün, şöyle devam etti: "Hentbolda artık Beykoz gerçeği var. Yeni sezonda da başarılarımızın devamı gelecek. Rakiplerimize göre bütçemiz daha düşük olabilir. Birçok şey bütçe ile ilgili olsa da doğru bir planlama ile aradaki farkı bir ölçüde kapatabiliyorsunuz. Başarıda birçok faktör var. Gerçekten bir aile ortamısağlamış durumdayız."
HEDEFİMİZ AVRUPA
TÜRKIYE Kupası'nı kazanmanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getiren Akın Yenigün, "Sonuna kadarhak edilmiş bir şampiyonluktu.Emeklerimizinkarşılığını aldık" dedi. Kendileri için Avrupa Kupaları'nın çok önemli olduğunu vurgulayan Yenigün, "Hedefimiz yine gedebildiğimiz yere kadar ilerlemek. İnşallah bu kez gerçekleştireceğiz. Bir başka hedefimiz de altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcular ile zirveye oynamak ve onların Avrupa'ya transferini sağlamak. Ömür Pehlivanfinal maçında en değerlioyuncu seçildi ve kendisineverilen ödülü haketti. Ancak bu bir takım oyunu ve biz genelde ekip olarak öne çıkan güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.
13 BRANŞTA BELEDİYESPORÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR AKIN YENIGÜN, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın çok güçlü bir vizyona sahip olduğunu belirterek, "Sporun ve sporcunun gerçek dostu. Beykoz'u Türkiye'nin spor merkezi haline getirdi. Beykoz'da 13 branşta Belediyespor olarak ücretsiz hizmet veriliyor" şeklinde konuştu. Yenigün kulüp başkanı Fatih Sağlam için de "Genç ve dinamik. Başarılı olmamız için tüm imkânları seferber ediyor" değerlendirmesinde bulundu.