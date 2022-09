İkisini de kazanalım hiç gol yemeyelim!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısına çıkacak olan A Milli Takımımız'ın iki hücum silahı İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler dün yapılan idman öncesinde soruları yanıtladı. İşte iki oyuncunun sözleri…İRFAN CAN: "İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Milli forma için mücadele etmek benim adıma mutluluk verici. Burada güzel bir aile ortamı var. Hocamız Stefan Kuntz da sıcakkanlı. Genç kardeşlerimize de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."SERDAR: "3 sene sonra Milli Takım'dayım. Türkiye ve Avrupa'da kendisini kanıtlamış üst düzey oyuncular var. Hocama da beni bu rekabete layık gördüğü için teşekkür ederim."