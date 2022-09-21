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Giriş Tarihi: 21.9.2022

İkisini de kazanalım hiç gol yemeyelim!

BAHADIR BEYARSLAN
İkisini de kazanalım hiç gol yemeyelim!

Milli oyuncularımızdan İrfan Can ile Serdar, Lüksemburg ve Faroe Adaları mücadelelerinde sadece galibiyetin yetmeyeceğini söyledi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısına çıkacak olan A Milli Takımımız'ın iki hücum silahı İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler dün yapılan idman öncesinde soruları yanıtladı. İşte iki oyuncunun sözleri…
İRFAN CAN: "İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Milli forma için mücadele etmek benim adıma mutluluk verici. Burada güzel bir aile ortamı var. Hocamız Stefan Kuntz da sıcakkanlı. Genç kardeşlerimize de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."
SERDAR: "3 sene sonra Milli Takım'dayım. Türkiye ve Avrupa'da kendisini kanıtlamış üst düzey oyuncular var. Hocama da beni bu rekabete layık gördüğü için teşekkür ederim."

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İkisini de kazanalım hiç gol yemeyelim!
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