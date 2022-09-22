Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu! Göçebe Oyunları’na adım adım...

"102 ÜLKE 3 BİNDEN FAZLA SPORCU KATILACAK"

Etkinlikle ilgili bilgi veren Bakan Kasapoğlu, "Sporun birleştiriciliği anlamında 102 ülkeden 3 binden fazla sporcu katılacak. Sporun birleştiriciliği yönünü ve Türkiye'nin bu anlamdaki kuşatıcılığını bizlere göstermesi apayrı bir mutluluk vesilesi. Biz, bu birlikteliği, İznik'teki buluşmamızı sadece bir spor organizasyonundan ibaret görmüyoruz. Biz bu buluşmayı tarih, kültür ve değerler açısından çok güçlü bir ortak paydası olan toplulukları milletleri birleştiren bir dayanışma ruhu olarak görüyoruz" cümlelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının devamında, "4. Dünya Göçebe Oyunları elbette hem unutulmaz onlara sahne olacak hem de buraya gelen tüm misafirler bu hatıraları yanlarında götürecekler. Türkiye'deki inşa edecekleri dostlukları ve kardeşlikleri yarınlara taşımış olacaklar. O anlamda hem bir spor organizasyonu, hem bir bütünleşme vesilesi, yarınlara taşınacak önemli anıların da mekanı olacak. Aynı zamanda geleneksel sahne sanatları, diğer sanatlar olsun, gastronomi anlamında da bir sahne ortaya konacak. Tüm ziyaretçiler içinde eşsiz bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.