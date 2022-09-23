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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Dünyanın en büyük organızasyonu olacak

TURGUT DOĞAN
HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Dünyanın en büyük organızasyonu olacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Ülkemizde 2017’den bu yana geleneksel sporlardaki gelişmeler takdire şayan” derken Bakan Kasapoğlu, “Artık geri sayıma geçtik. En büyük geleneksel spor organizasyonununu gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik katıldı. Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğindeki toplantıda Belediye Başkanı M. Ergün Turan da yer aldı.




102 ÜLKE VE 3 BİN SPORCU
Bakan kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun başlamasına 1 hafta kaldığını belirterek, "Artık geri sayımdayız. İznik'te dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Türkiye bir spor ülkesi. Mükemmel tesis altyapısıyla, yetişen, gelişen ve güçlenen sporcu kadrosuyla, 60'tan fazla branşta yükselen iddiasıyla bir spor ülkesiyiz" dedi. İznik'in çok özgün bir yer olduğunu vurgulayan Kasapoğlu şunları kaydetti: "İznik, bu anlamlı ev sahipliğini gerçekleştirecek. 102 ülke ve 3 binden fazla sporcuyla çok güzel bir katılım var. Sporun birleştirici yönünü, Türkiye'nin bu anlamdaki kuşatıcılığını gösteriyor. Bu apayrı bir mutluluk vesilesi. Biz, bu birlikteliği ve İznik'teki buluşmayı sadece bir spor organizasyonundan ibaret görmüyoruz. Bu buluşmayı tarih, kültür ve değerler açısından çok güçlü bir paydası olan toplulukları, milletleri birleştiren dayanışma ruhu ve köprü olarak görüyoruz. Bu önemli organizasyonu güçlendirici bir milat olarak da görüyoruz. Göçebe Oyunları, bir kimlik sembolü, kimliğimizi inşa eden önemli unsurlardan bir tanesi."



'ZENGİNLİKLERİMİZİ YAŞATACAĞIZ, KORUYACAĞIZ VE YAYACAĞIZ'
DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Kurulduğumuz yıldan beri dünyada geleneksel sporlar anlamında en büyük çatı kuruluşuz" diye konuştu. Erdoğan, konfederasyonun faaliyetleri hakkında bilgi vererek şöyle devam etti: "Dünyada geleneksel sporların güçlenmesi, popülerleşmesi, dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasına spor üzerinden bir katkı verilmesine yönelik çalışıyoruz. Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu düzenleyen Türk dünyası, geleneksel sporların da dünyada en ciddi yaşandığı, yaşatıldığı coğrafyalardan bir tanesi. Ülkemizde 2017'den bu yana geleneksel sporlardaki gelişmeler takdire şayan. Sadece 1 tane geleneksel spor dalları federasyonu varken bugün 4'e yükseldi. Lisanslı sporcu sayısı ve müsabaka bakımından son 3 yılın en hızlı büyüyen federasyonu oldular." Geleneksel sporlara önem vermelerinin nedenini açıklayan Erdoğan, "Dünyada kültürel anlamda tekdüzeliğe doğru güçlü bir gidiş varken unutulmaya yüz tutmuş renklerini, mutfaklarını, dillerini, folklor, el sanatları, geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz. Bu zenginlikleri yaşatmak, korumak, sokaklara, mahallelere, oyun alanlarına yeniden indirmek için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DESTEK
DAHA önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon bu sefer ülkemizde gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözü, Turkuvaz Medya'nın sponsorluğundaki oyunlarda olacak.

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