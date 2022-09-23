Dünyanın en büyük organızasyonu olacak

ünya Etnospor Konfederasyonu tarafındantarihlerinde İznik'te düzenlenecektanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıyaDünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu BaşkanıYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısıile Spor Toto Teşkilat Başkanıkatıldı. Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğindeki toplantıda Belediye Başkanıda yer aldı., toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun başlamasına 1 hafta kaldığını belirterek, "Artık geri sayımdayız. İznik'te dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Türkiye bir spor ülkesi. Mükemmel tesis altyapısıyla, yetişen, gelişen ve güçlenen sporcu kadrosuyla, 60'tan fazla branşta yükselen iddiasıyla bir spor ülkesiyiz" dedi. İznik'in çok özgün bir yer olduğunu vurgulayan Kasapoğlu şunları kaydetti: "İznik, bu anlamlı ev sahipliğini gerçekleştirecek.Sporun birleştirici yönünü, Türkiye'nin bu anlamdaki kuşatıcılığını gösteriyor. Bu apayrı bir mutluluk vesilesi.Bu buluşmayı tarih, kültür ve değerler açısından çok güçlü bir paydası olan toplulukları, milletleri birleştiren dayanışma ruhu ve köprü olarak görüyoruz.DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan,diye konuştu. Erdoğan, konfederasyonun faaliyetleri hakkında bilgi vererek şöyle devam etti: "Dünyada geleneksel sporların güçlenmesi, popülerleşmesi, dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasına spor üzerinden bir katkı verilmesine yönelik çalışıyoruz.Ülkemizde 2017'den bu yana geleneksel sporlardaki gelişmeler takdire şayan. Sadece 1 tane geleneksel spor dalları federasyonu varken bugün 4'e yükseldi." Geleneksel sporlara önem vermelerinin nedenini açıklayan Erdoğan,Bu zenginlikleri yaşatmak, korumak, sokaklara, mahallelere, oyun alanlarına yeniden indirmek için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.DAHA önce 3 kez Kırgızistan'da yapılan organizasyon bu sefer ülkemizde gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın gözü