Ekselansları’nın veda zamanı! Federer son kez korta çıkıyor

Teniste bir devrin kapanacağı zaman geldi çattı. İsviçreli tenisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün start alacak. 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenecek ve pazar günü sona erecek organizasyonda Avrupa ve dünya takımları kısasıya mücadelelerini verecek.
Laver Kupası sonrasında emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde sahne alacak.
Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında; Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas bulunuyor. John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımı ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur'dan oluşuyor.
MURAT ÖZBOSTAN
ZARAFETİ ANLATAN SPORCU
Zaman kimseye ayrıcalık yapmıyor. Bir gün gelip spor ya da hayatınızdaki başka şeylere nokta koymak zorunda kalıyorsunuz. Roger Federer gibi… 2015 yılında İstanbul'a gelmişti. Onunla röportaj yapan 4 gazeteciden biriydim. Yani şanslı bir gazeteciydim.
Sporda zarafet kavramının ne olduğunu gösteren nadir sporculardan biri.. Demeçleri, rakiplerine olan saygısı, duruşu ve yaşamıyla dikkat çeken bir tarafı vardı. İki yıldır sakatlıklarla boğuşuyordu.
Dizinden geçirdiği ameliyatlar için "Wimbledon'da oynadığımdan beri geçen yıl ince bir buz üzerinde olduğumu biliyordum. Geri dönmeye çalıştım ama yapabileceklerimin bir sınırı vardı. Dürüst olmak gerekirse buna inanmayı bıraktım" diyerek vedanın sinyalini vermişti.
Tenise olan aşkı nedeniyle inatla tutunmaya çalıştı oysa... Dünya spor tarihine adını yazdırarak eşi Mirka ve 4 çocuğuyla yeni bir yaşama 'merhaba' diyecek artık. Biz ise tek el backhand'lerini özleyeceğiz.
ÖMER ÜRÜNDÜL
RAKİBE VE SEYİRCİYE BÜYÜK SAYGISI VARDI
Roger Federer tam bir tenis ustasıydı. Üst düzey bir tekniğe sahipti. Ayrıca her zaman fizik kondisyonu da iyiydi. Bütün bunların yanında da tam bir centilmendi. Kritik maçlarda işler ters gitse bile hiçbir zaman agresif harekette bulunmaz, rakibine ve kortlardaki seyircilere saygısı çok büyüktü.
Onun için de kendisine 'Ekselansları' lakabı takıldı. Onun gibi büyük bir tenisçinin vedası tabii ki üzücü ama sporun her branşında belli bir yaş haddi olduğu da unutulmamalıdır. Dünya tenisine çok şeyler katan Federer'e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim. Ben 12 senedir Roland Garros, maçlarını canlı takip ediyorum. Federer'in birçok maçını yerinde izledim. Onun kazandığı ya da kaybettiği her maçından büyük keyif aldım...