Ekselansları’nın veda zamanı! Federer son kez korta çıkıyor

Onun için de kendisine 'Ekselansları' lakabı takıldı. Onun gibi büyük bir tenisçinin vedası tabii ki üzücü ama sporun her branşında belli bir yaş haddi olduğu da unutulmamalıdır. Dünya tenisine çok şeyler katan Federer'e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim. Ben 12 senedir Roland Garros, maçlarını canlı takip ediyorum. Federer'in birçok maçını yerinde izledim. Onun kazandığı ya da kaybettiği her maçından büyük keyif aldım...