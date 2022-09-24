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Giriş Tarihi: 24.9.2022 16:29 Son Güncelleme: 24.9.2022 16:46

Filenin Sultanları, Tayland'a 3-2 mağlup oldu

Filenin Sultanları, Tayland’a 3-2 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Tayland'a setlerde 3-2 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçta Hollanda'da Tayland'la karşılaştı.

İlk seti 25-17 kazanan milliler, ikinci seti 29-31 kaybetti. Üçüncü seti 25-22 kazanarak set skorunda tekrar öne geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü sette rakibine 25-19 mağlup oldu.

Karşılaşmanın karar setinde ise rakibine 15-13 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

KALAN MAÇLAR POLONYA'DA

Gruptaki ilk maçını Hollanda'da oynayan Filenin Sultanları, diğer grup karşılaşmalarını Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.

Dünya Şampiyonası'nda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye'nin B Grubu'ndaki maç programı (TSİ) şöyle:

27 Eylül Salı - 15.00: Türkiye-Güney Kore

28 Eylül Çarşamba - 18.30: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe - 18.30: Türkiye-Hırvatistan

1 Ekim Cumartesi - 21.30: Türkiye-Polonya

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Filenin Sultanları, Tayland'a 3-2 mağlup oldu
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