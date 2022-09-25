Kortlar ağladı!

Tenis dünyasından bir yıldız kaydı… Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile birlikteüyesi olan Roger Federer, dün Londra'da düzenlenen Laver Cup'ta son kez korta çıkarken hem kendi ağladı hem de onu izleyen ekranları başındaki milyonlarca kişiyi ağlattı… 1981 doğumlu olan efsane sporcu2004, 2006 ve 2007'de dört grand slam turnuvasının üçünde zirveye çıkıp ulaşılması güç bir başarıya imza atan 'Ekselansları' lakaplı sporcu,2008'de Pekin Olimpiyatları'nda Stan Wawrinka ile birlikte çiftlerde altın madalya alan Federer, 2012 Londra Olimpiyatları'nda da gümüş madalya kazandı.Laver Cup'ta çiftlerde Rafael Nadal ile birlikte son kez sahne alan Federer,Federer son karşılaşmasında yaptığı ile ortalığı da karıştırdı.karşısında Nadal ile birlikte mücadele eden İsviçreli efsane yaptığı vuruşla sayıyı aldı ancak itiraz geldi… Sonrasında yapılan incelemedeve filenin o bölümünü yırtarak rakip alana ulaştığı anlaşıldı.Kortlara veda konuşmasında ise gözyaşlarına boğuldu efsane sporcu. Ailesine teşekkür eden ve ağlamaktan konuşamayan Federer, "Bunu hep birlikte atlatacağız. Mükemmel bir yolculuktu.Ayakkabılarımı bir kere daha bağlamaktan sevinç duydum. Rafa ile aynı takımda olmaktan çok mutlu oldum.Aileme teşekkür ederim. İnanılmaz bir geceydi. Her şey fantastikti" dedi.Federer, 103 ATP turnuvasında şampiyonluk yaşadı.Kariyeri boyunca sayısız başarı kazanan Federer, katıldığı turnuvalarda toplam 130 milyon 594 bin dolar aldı. Dev sponsorluk anlaşmaları ile de spor dünyasına damga vuran sporcunun toplam serveti 1.1 milyar dolar.Federer'in son kez izleneceği Laver Cup'ın biletleri de cep yaktı. 1200 Pound (24 bin TL) ile başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olurken turnuva tarihi yaklaştıkça biletler 24 bin Pound'dan (480 bin TL) alındı.Kariyeri boyunca 1500 müsabakaya çıkan Federer, 1251 galibiyet aldı.Saha dışı faliyetleri ile de gönülleri fetheden biri Federer…başlattığı projeyi Roger Federer Vakfı çatısı altında devam ettiren sporcu, toplamda 2 milyon çocuğa ulaşan bir yardım zinciri oluşturdu.