Kortlar ağladı!

20 Grand Slam zaferi kazanan, 310 hafta dünya 1 numarası olarak kalan Ekselansları, son maçının ardından hem ağladı hem ağlattı
Tenis dünyasından bir yıldız kaydı… Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile birlikte 'Büyük Üçlü' üyesi olan Roger Federer, dün Londra'da düzenlenen Laver Cup'ta son kez korta çıkarken hem kendi ağladı hem de onu izleyen ekranları başındaki milyonlarca kişiyi ağlattı… 1981 doğumlu olan efsane sporcu 2003'te henüz 22 yaşındaykenWimbledon'ı kazanıpbüyük başlangıcınıyaparken kariyerinetoplamda 20Grand Slam zaferi yazdırdı. 2004, 2006 ve 2007'de dört grand slam turnuvasının üçünde zirveye çıkıp ulaşılması güç bir başarıya imza atan 'Ekselansları' lakaplı sporcu, Wimbledon ve ABD Açık'taüst üste beşer kez kupaya uzanarak daadını efsaneler arasına yazdırdı. 2008'de Pekin Olimpiyatları'nda Stan Wawrinka ile birlikte çiftlerde altın madalya alan Federer, 2012 Londra Olimpiyatları'nda da gümüş madalya kazandı.
TENİS DÜNYASI YANINDAYDI...
Laver Cup'ta çiftlerde Rafael Nadal ile birlikte son kez sahne alan Federer, JackSock-Frances Tiafoe çiftine 2-1 yenilirkenbaşta Djokovic olmak üzere tenis dünyasınınen büyük isimleri de Federer'i sonmaçında uğurlayanlar arasındaydı.
AĞLARI DELEREK GİTTİ!
Federer son karşılaşmasında yaptığı ile ortalığı da karıştırdı. JackSock ve Francis Tiafoe karşısında Nadal ile birlikte mücadele eden İsviçreli efsane yaptığı vuruşla sayıyı aldı ancak itiraz geldi… Sonrasında yapılan incelemede tenistopununiğnedeliğindengeçtiği ve filenin o bölümünü yırtarak rakip alana ulaştığı anlaşıldı.
'MÜKEMMELBİR YOLCULUKTU'
Kortlara veda konuşmasında ise gözyaşlarına boğuldu efsane sporcu. Ailesine teşekkür eden ve ağlamaktan konuşamayan Federer, "Bunu hep birlikte atlatacağız. Mükemmel bir yolculuktu. Çocuklarıma üzgünolmadığımı, mutlu olduğumu söyledim. Ayakkabılarımı bir kere daha bağlamaktan sevinç duydum. Rafa ile aynı takımda olmaktan çok mutlu oldum. Bütün yıldızlara daburada onlara da teşekkür ederim.Annem olmasaydı ben burada olamazdım. Aileme teşekkür ederim. İnanılmaz bir geceydi. Her şey fantastikti" dedi.
103
Federer, 103 ATP turnuvasında şampiyonluk yaşadı.
MİLYARDERLERKULÜBÜNDE!
Kariyeri boyunca sayısız başarı kazanan Federer, katıldığı turnuvalarda toplam 130 milyon 594 bin dolar aldı. Dev sponsorluk anlaşmaları ile de spor dünyasına damga vuran sporcunun toplam serveti 1.1 milyar dolar.
SON KEZİZLEMEK:480 BİN TL
Federer'in son kez izleneceği Laver Cup'ın biletleri de cep yaktı. 1200 Pound (24 bin TL) ile başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olurken turnuva tarihi yaklaştıkça biletler 24 bin Pound'dan (480 bin TL) alındı.
1251
Kariyeri boyunca 1500 müsabakaya çıkan Federer, 1251 galibiyet aldı.
2 MİLYON ÇOCUĞA YARDIM
Saha dışı faliyetleri ile de gönülleri fetheden biri Federer… Güney Afrikalı çocukların beslenmesive eğitimi için başlattığı projeyi Roger Federer Vakfı çatısı altında devam ettiren sporcu, toplamda 2 milyon çocuğa ulaşan bir yardım zinciri oluşturdu.