Sultanlar tatsız başladı

Filenin Sultanları, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a karar seti sonunda 3-2 yenildi.Hollanda'nın Arnhem şehrindeki mücadelede milliler,skorla kazanırken,geçildi. Filenin Sultanları,alarak 2-1 öne geçse de maçı bırakmayan Tayland,kazandı ve karar setine geçildi.Grupta Tayland'ın yanı sıraPolonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Koreve Hırvatistan da yer alıyor.