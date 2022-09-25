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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Sultanlar tatsız başladı

Sultanlar tatsız başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda büyük çekişmeye sahne olan ilk maçında Tayland’a karar seti sonunda 3-2 mağlup oldu

Filenin Sultanları, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a karar seti sonunda 3-2 yenildi.
Hollanda'nın Arnhem şehrindeki mücadelede milliler, ilk seti 25-17'lik skorla kazanırken, ikinci set Tayland'ın 31-29'luk üstünlüğüyle geçildi. Filenin Sultanları, 3. seti 25-22'yle alarak 2-1 öne geçse de maçı bırakmayan Tayland, dördüncü seti 25-19 kazandı ve karar setine geçildi. Büyük çekişmeye sahne olan final setini Tayland, 15-13'lük skorla aldı ve maçı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla B Grubu'na mağlubiyetle başlayan Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında 27 Eylül Salı günü 15.00'de Polonya'nın Gdansk kentinde Güney Kore ile karşılaşacak. Grupta Tayland'ın yanı sıra Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore ve Hırvatistan da yer alıyor.

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Sultanlar tatsız başladı
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