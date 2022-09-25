Sultanlar tatsız başladı

Filenin Sultanları, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a karar seti sonunda 3-2 yenildi.
Hollanda'nın Arnhem şehrindeki mücadelede milliler, ilk seti 25-17'lik skorla kazanırken, ikinci set Tayland'ın31-29'luk üstünlüğüyle geçildi. Filenin Sultanları, 3. seti 25-22'yle alarak 2-1 öne geçse de maçı bırakmayan Tayland, dördüncü seti 25-19 kazandı ve karar setine geçildi. Büyük çekişmeye sahne olan finalsetini Tayland, 15-13'lük skorla aldı vemaçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla B Grubu'na mağlubiyetlebaşlayan Filenin Sultanları, gruptaki ikincimaçında 27 Eylül Salı günü 15.00'de Polonya'nınGdansk kentinde Güney Kore ilekarşılaşacak. Grupta Tayland'ın yanı sıraPolonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Koreve Hırvatistan da yer alıyor.