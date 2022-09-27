ATDSK Türkiye şampiyonu

19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul Global Spor Kulübü tesislerinin kortlarında yapılan 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası'nın final müsabakalarında kadınlarda 10 takım mücadele etti. Duru Yağmur Durgun, İzem Elif Ölçer, Duru Kuşçu'dan oluşan ATDSK takımı müsabakalar sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran takım oldu.

Sporcularını kutlayan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Bir yılda 12, 14, 16 ve 18 yaşta 5 sporcuyu birden milli takıma vermiş bir kulüp olmanın gururu, farklı turnuvalarda farklı yaş kategorilerinde peş peşe elde edilen şampiyonluklar tesadüf eseri değildir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Türk tenisi adına yaptığımız yatırımlar, sporcularımıza duyduğumuz inancımız ve Türk tenisine, ay yıldızlı bayrağımıza aşkımızın göstergesidir. İstanbul'da büyük bir başarıya imza atarak, şampiyonluk kupasını ilklerin kenti Adana'ya, tenis dünyasının Türkiye'deki en büyük ailesi ATDSK'ya getiren sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyorum" dedi.