Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’nda 5 madalya

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapılırken, sporcularımız 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda Özge Özbey altın madalya elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar +73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, aynı kiloda Ayselnur Sağlık bronz madalya elde etti. Erkekler 74 kiloda Cemil Tarık Altıngöz gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı sıklette kotalı sporculardan Kadir Şantaş bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapılacak.