Haber hattı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılıların gidişatıyla ilgili yorum yaptı. Şu anda takım çalıştırmayan 69 yaşındaki hoca, Adana Lezzet Festivali'nin İstanbul'daki tanıtım toplantısına katıldı. Terim, burada Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e Galatasaray'la ilgili şu açıklamaları yaptı:BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olanile Türkiye Kupası'nı kazanan36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda'da başlayacak mücadele'dan yayımlanacak. Kupayı 12 kez Anadolu Efes alırken, Kanarya 7 defa müzesine götürdü.UEFA Uluslar Ligi gruplarındaki son maçlar dün oynandı. A Ligi 2. Grup'taİspanya ise deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup edip grubu lider tamamladı ve finallere kaldı. Gruplardaki karşılaşmaların ardından A Ligi'nde gruplarını lider bitirenUluslar Ligi finallerine yükseldi. A Ligi gruplarında son sırada yer alan Avusturya, Çekya, İngiltere ve Galler ise B Ligi'ne düştü.BOSPHORUS Cup'ta şampiyonoldu. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 21'inci kez düzenlenen organizasyona 10 farklı ülkeden 900 yerli ve yabancı sporcu katıldı. A35 takımı, Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, yedi kilogramlık gümüş ve kristal malzemelerle üretilen kupanın bir yıl boyunca sahibi olacak