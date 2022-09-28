Haber hattı

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Giriş Tarihi: 28.9.2022

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılıların gidişatıyla ilgili yorum yaptı. Şu anda takım çalıştırmayan 69 yaşındaki hoca, Adana Lezzet Festivali'nin İstanbul'daki tanıtım toplantısına katıldı. Terim, burada Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e Galatasaray'la ilgili şu açıklamaları yaptı: "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır."

Kupa sahibini bulacak
BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan yayımlanacak. Kupayı 12 kez Anadolu Efes alırken, Kanarya 7 defa müzesine götürdü.

Finalistler belli oldu
UEFA Uluslar Ligi gruplarındaki son maçlar dün oynandı. A Ligi 2. Grup'ta İsviçre, konuk ettiği Çekya'yı 2-1 yenerken İspanya ise deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup edip grubu lider tamamladı ve finallere kaldı. Gruplardaki karşılaşmaların ardından A Ligi'nde gruplarını lider bitiren Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda; Uluslar Ligi finallerine yükseldi. A Ligi gruplarında son sırada yer alan Avusturya, Çekya, İngiltere ve Galler ise B Ligi'ne düştü.

Boğaz'da zirve DAS-A35'in
BOSPHORUS Cup'ta şampiyon Coca Cola İçecek - DAS - A35 oldu. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 21'inci kez düzenlenen organizasyona 10 farklı ülkeden 900 yerli ve yabancı sporcu katıldı. A35 takımı, Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, yedi kilogramlık gümüş ve kristal malzemelerle üretilen kupanın bir yıl boyunca sahibi olacak

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