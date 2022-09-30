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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Filenin Sultanları eze eze son 16’da

Filenin Sultanları eze eze son 16’da

Kadın Voleybol Milli Takımımız, 4. maçında Hırvatistan’ı üstün bir oyunla 3-0 yenerek Dünya Şampiyonası’nda 2.turu garantiledi

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk fırtınası sürüyor. Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı ezici bir oyunla 3-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. Mücadeleye çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk seti 25-14 aldı. Özellikle Eda Erdem ve Zehra Güneş'in etkili oyunlarıyla rakibi karşısında çok üstün bir performans sergileyen Milliler, 2. ve 3. setleri aynı skorla 25-12 kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı. A Milli Takım, grubundaki ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildikten sonra ikinci randevusunda Güney Kore'yi 3-0'lık skorla geçmiş, ardından Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 Milli voleybolcularımız galibiyetin ardından zafer pozu verdi. devirmişti.

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Filenin Sultanları eze eze son 16’da
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