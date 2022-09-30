Filenin Sultanları eze eze son 16’da

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk fırtınası sürüyor. Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı ezici bir oyunla 3-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.Özellikle Eda Erdem ve Zehra Güneş'in etkili oyunlarıyla rakibi karşısında çok üstün bir performans sergileyen Milliler,A Milli Takım, grubundaki ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildikten sonra ikinci randevusunda Güney Kore'yi 3-0'lık skorla geçmiş, ardından Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 Milli voleybolcularımız galibiyetin ardından zafer pozu verdi. devirmişti.