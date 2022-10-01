Bizim çocuklar şova başladı

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dün açılışı Ay-Yıldızlı ekibimiz yaptı. Türkiye, A Grubu ilk maçındaFransa'yı 3-0 yendi. Sahayailk 7'siyle başlayan Millilerimiz, 10'da Kemal'in golüyle öne geçti. 23'te Okan skoru 2-0'a getirirken, 48'de Rahmi Özcan sonucu ilan etti. Gruptaki diğer maçta Haiti ile Liberya bugün 12.30'da kozlarını paylaşacak.Milli Takımımız 2017 ve 2021'de Avrupa şampiyonu, 2018'de dünya ikincisi olmuştu.