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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Bizim çocuklar şova başladı

Bizim çocuklar şova başladı

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası’nın açılışı yapıldı. A Grubu ilk maçında Türkiye, Fransa’yı 3-0 mağlup ederek iddiasını gösterdi

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dün açılışı Ay-Yıldızlı ekibimiz yaptı. Türkiye, A Grubu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Fransa'yı 3-0 yendi. Sahaya Erdi Arslan, İsmail Korkmaz, Fuat Taştan, Kemal Güleş, Okan Şahiner, Ömer Güleryüz ve Savaş Kaya ilk 7'siyle başlayan Millilerimiz, 10'da Kemal'in golüyle öne geçti. 23'te Okan skoru 2-0'a getirirken, 48'de Rahmi Özcan sonucu ilan etti. Gruptaki diğer maçta Haiti ile Liberya bugün 12.30'da kozlarını paylaşacak. Bizim Çocuklar, ikinci mücadelesinde yarın 20.00'de Liberya ile karşılaşacak. Milli Takımımız 2017 ve 2021'de Avrupa şampiyonu, 2018'de dünya ikincisi olmuştu.

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Bizim çocuklar şova başladı
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