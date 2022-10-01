Bizim çocuklar şova başladı

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dün açılışı Ay-Yıldızlı ekibimiz yaptı. Türkiye, A Grubu ilk maçında ÜlkerStadyumu'nda Fransa'yı 3-0 yendi. Sahaya Erdi Arslan, İsmail Korkmaz,Fuat Taştan, Kemal Güleş, OkanŞahiner, Ömer Güleryüz ve SavaşKaya ilk 7'siyle başlayan Millilerimiz, 10'da Kemal'in golüyle öne geçti. 23'te Okan skoru 2-0'a getirirken, 48'de Rahmi Özcan sonucu ilan etti. Gruptaki diğer maçta Haiti ile Liberya bugün 12.30'da kozlarını paylaşacak. Bizim Çocuklar,ikinci mücadelesinde yarın 20.00'deLiberya ile karşılaşacak. Milli Takımımız 2017 ve 2021'de Avrupa şampiyonu, 2018'de dünya ikincisi olmuştu.