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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Olimpiyatların daha ötesi olacak

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Olimpiyatların daha ötesi olacak

Geleneksel sporların olimpiyatlardan bağımsız olarak devam etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “İddiamız ve ümidimiz, olimpiyatların daha ötesinde bir mesajı insanlığa kazandırabilmek” diye konuştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlendiği Bursa'nın İznik ilçesinde açıklamalarda bulundu. Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuk devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan oyunların iyi başladığını kaydeden Bilal Erdoğan, "Açılıştaki coşku, izleyenlerin tahmin ediyorum bu etkinliğin düşündüklerinden çok daha kaliteli, kapsamlı ve büyük olduğunu anlamalarına vesile oldu. İznik'te halkımızın çok keyifli zaman geçireceğini, geleneksel sporlarımızın gelişmesi adına da bu etkinliğin ciddi katkısı olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.




BİZİM İÇİN BENZEŞMEK DEĞİL FARKLILIK ESAS
'Geçmişten Geleceğe Bir'iz!' mesajının tüm insanlık için birlik çağrısı taşıdığını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Oyunlarla ilgili farklı düşünceler var. Kimisi geleneksel spor branşlarının olimpiyatlarda kendisine yer bulmasına çalışılmasını savunuyor. Kimisi de bu oyunların daha bağımsız olması gerektiğini savunuyor. Ben ikinci görüşü paylaşıyorum. Geleneksel sporların olimpiyatların içinde yer almaya çalışması yozlaşma riskini getirebilir. Geleneksel sporlarda daha değerli bir yaklaşımı ortaya koymamız gerek. Buna 'Geleneksel Sporlar Olimpiyatı' diyebilirsiniz ama olimpiyatlara benzeşmek değil, farklılık esas. İddiamız ve ümidimiz, olimpiyatların daha ötesinde bir mesajı insanlığa kazandırabilmek."




MADALYALARA YETİŞEMİYORUZ
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın, en güçlü ve büyük geleneksel spor organizasyonu olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye; spordaki iddiası, başarısı ve hedefleriyle bir spor ülkesi. Bu yıl aldığımız madalyaların sayısına yetişemiyoruz. Branşlar çok büyük çeşitlilik gösteriyor.
Mükemmel tesis altyapısıyla Türkiye spor turizmi açısından da önemli bir destinasyon. Türkiye'nin her alanda iddiası var. Bu iddiayı birbirinden yetenekli gençlerimizle hep daha yukarılara taşıyoruz. Her alanda olduğu gibi geleneksel sporlara da müthiş bir heyecan ve ilgi var" ifadesini kullandı.

DİJİTAL DENEYİM MÜZESİ'NE YOĞUN İLGİ
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde "Kök Hücre Dijital Deneyimi" Müzesi de ziyaretçilere kapılarını açtı. Müzede geleneksel sporlar, dijitalle yorumlanarak ziyaretçilerin deneyimlemesi sağlanıyor.

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