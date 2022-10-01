Olimpiyatların daha ötesi olacak

Geleneksel sporların olimpiyatlardan bağımsız olarak devam etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “İddiamız ve ümidimiz, olimpiyatların daha ötesinde bir mesajı insanlığa kazandırabilmek” diye konuştu
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlendiği Bursa'nın İznik ilçesinde açıklamalarda bulundu. Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuk devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan oyunların iyi başladığını kaydeden Bilal Erdoğan, "Açılıştaki coşku,izleyenlerin tahmin ediyorumbu etkinliğin düşündüklerindençok daha kaliteli,kapsamlı ve büyükolduğunu anlamalarınavesile oldu. İznik'te halkımızınçok keyifli zaman geçireceğini,geleneksel sporlarımızıngelişmesi adına da bu etkinliğinciddi katkısı olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.
BİZİM İÇİN BENZEŞMEK DEĞİL FARKLILIK ESAS
'Geçmişten GeleceğeBir'iz!' mesajının tüm insanlıkiçin birlik çağrısı taşıdığınıvurgulayan Erdoğan,sözlerine şöyle devam etti:"Oyunlarla ilgili farklı düşüncelervar. Kimisi gelenekselspor branşlarınınolimpiyatlarda kendisineyer bulmasına çalışılmasınısavunuyor.Kimisi de bu oyunlarındaha bağımsız olması gerektiğini savunuyor.Ben ikinci görüşü paylaşıyorum.Geleneksel sporların olimpiyatların içindeyer almaya çalışması yozlaşma riskini getirebilir.Geleneksel sporlarda daha değerlibir yaklaşımı ortaya koymamızgerek. Buna 'Geleneksel SporlarOlimpiyatı' diyebilirsiniz ama olimpiyatlarabenzeşmek değil, farklılık esas. İddiamızve ümidimiz, olimpiyatların daha ötesindebir mesajı insanlığa kazandırabilmek."
MADALYALARA YETİŞEMİYORUZ
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın, en güçlü ve büyük geleneksel spor organizasyonu olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye; spordaki iddiası, başarısı ve hedefleriyle bir spor ülkesi. Bu yıl aldığımızmadalyaların sayısınayetişemiyoruz. Branşlarçok büyük çeşitlilikgösteriyor.
Mükemmel tesis altyapısıyla Türkiye spor turizmi açısından da önemli bir destinasyon. Türkiye'nin her alanda iddiası var. Bu iddiayı birbirinden yetenekli gençlerimizle hep daha yukarılara taşıyoruz. Heralanda olduğu gibi geleneksel sporlarada müthiş bir heyecan ve ilgivar" ifadesini kullandı.
DİJİTAL DENEYİM MÜZESİ'NE YOĞUN İLGİ
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde "Kök Hücre Dijital Deneyimi" Müzesi de ziyaretçilere kapılarını açtı. Müzede geleneksel sporlar, dijitalle yorumlanarak ziyaretçilerin deneyimlemesi sağlanıyor.