Olimpiyatların daha ötesi olacak

ünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlendiği Bursa'nın İznik ilçesinde açıklamalarda bulundu. Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuk devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan oyunların iyi başladığını kaydeden Bilal Erdoğan,şeklinde konuştu.mesajının tüm insanlıkiçin birlik çağrısı taşıdığınıvurgulayan Erdoğan,sözlerine şöyle devam etti:"Oyunlarla ilgili farklı düşüncelervar. Kimisi gelenekselspor branşlarınınolimpiyatlarda kendisineyer bulmasına çalışılmasınısavunuyor.Kimisi de bu oyunlarındaha bağımsız olması gerektiğini savunuyor.Geleneksel sporlarda daha değerlibir yaklaşımı ortaya koymamızgerek.İddiamızve ümidimiz, olimpiyatların daha ötesindebir mesajı insanlığa kazandırabilmek."GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın, en güçlü ve büyük geleneksel spor organizasyonu olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye; spordaki iddiası, başarısı ve hedefleriyle bir spor ülkesi.Mükemmel tesis altyapısıyla Türkiye spor turizmi açısından da önemli bir destinasyon. Türkiye'nin her alanda iddiası var. Bu iddiayı birbirinden yetenekli gençlerimizle hep daha yukarılara taşıyoruz." ifadesini kullandı.Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde "Kök Hücre Dijital Deneyimi" Müzesi de ziyaretçilere kapılarını açtı. Müzede geleneksel sporlar, dijitalle yorumlanarak ziyaretçilerin deneyimlemesi sağlanıyor.