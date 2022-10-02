Süper Sultanlar

AMilli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı. Son16 turunu daha önce garantileyenFilenin Sultanları, güçlü rakibini 3-2yenerek grubunu lider tamamladı. İlk seti 25-22'lik skorla Polonya kazandı. İkinci seti 25-23 önde bitiren Milliler durumu 1-1'e getirdi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 3. seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti. 4. seti 25-18 alan ev sahibi ekip, maçı final setine götürdü: 2-2. Nefes kesen karşılaşmanın 5. setinde rakibine 15-11 üstünlük kuran Filenin Sultanları 3-2'lik zafere uzandı.